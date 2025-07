Ceará é o oitavo em crescimento de CNH para moto

Foto: Samuel Setubal Circulação de motos por aplicativo nas ruas da capital cearense

O Ceará é o oitavo estado do País com maior crescimento na quantidade de habilitados para motocicletas. Até o mês de maio havia 1.610.944 habilitações. Em 2016, era 1.064.632. O crescimento chega a 51,3%. O estado a liderar este ranking é Alagoas, com 86,3%. Por ser menor em população, o número absoluto é mais modesto, 394.695. Os dados são da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) - antigo Denatran - e foram compilados pela associação dos fabricantes, a Abraciclo. No Ceará, existe até um programa do Governo estadual, o CNH Popular, a oferecer a primeira habilitação de graça e mais um capacete.

No ranking nacional, a Abraciclo destaca depois de Alagoas, Amazonas, Bahia e Piauí. Para a entidade, uma demonstração de que o uso da motocicleta tem se expandido por diversas regiões do País, especialmente fora dos principais pólos econômicos. A elevação nacional é de 38,4% no número de condutores habilitados na categoria A. Hoje, mais de 40 milhões de brasileiros estão aptos a conduzir motocicletas ou similares.

Sim, como diz a Abraciclo, evidencia a importância crescente desse meio de transporte. A frota brasileira ultrapassa os 35 milhões de veículos, representando um aumento de 42% ao longo da última década. Mas o que a indústria chama de "momento histórico do setor de duas rodas", com a motocicleta se consolidando como uma das principais soluções de mobilidade no Brasil, além de ser uma ferramenta de trabalho e geração de renda, é também indício de uma mazela: as pessoas compram motos por que o transporte público não tem a qualidade que esperam. Esperam ônibus, esperam trem, esperam metrôs (e obras de metrôs) e o que chega tem padrão aquém. Caso houvesse eficiência, comprariam menos motos.

SEM CALMA COM AS BETS

Não precisa entender de educação financeira

A maioria dos brasileiros (55%) admite que entende pouco (40%) ou nada (15%) de educação financeira, mas reconhece que o tema é muito importante e afirma ter muita (55%) ou alguma (20%) atenção com o acompanhamento e o controle das finanças pessoais. É o que revela a 17ª edição da pesquisa Observatório Febraban feita pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe).

Realizada entre os dias 12 e 26 de junho, com três mil pessoas nas cinco regiões do País, mostrou também que a ampla maioria da população (81%) avalia o impacto das Bets nas finanças das famílias como muito negativo (50%) ou negativo (31%). A experiência negativa direta ou indireta com Bets está presente para 37% dos entrevistados.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Azul avança em busca da sua cor

A Azul comemora a aprovação final do Tribunal dos EUA para petições em seu processo de Chapter 11 (recuperação judicial), incluindo a aprovação do financiamento DIP de US$ 1,6 bilhão. Nenhuma das aprovações concedidas pelo Tribunal norte-americano sofreu objeções das partes envolvidas no processo.

Doravante, avança no processo de reestruturação financeira, supervisionado pelo Tribunal. O acordo está previsto para ser avaliado na próxima audiência pública da Azul, em 13 de agosto. Também nos EUA, a Latam saiu do processo, em 2022, e a Gol teve seu plano de reestruturação aprovado em maio passado, mês em que a Azul entrou.

Foto: NICOLAS LEIVA - DIVULGAÇÃO Reitor da UFC, Custódio de Almeida, e Joaquim Perúcio, agora à frente da Fastef

UFC

Fastef tem presidente com perfil de mercado

A Fundação Fastef, dedicada à gestão administrativa financeira de projetos com foco na inovação, tem novo diretor-presidente. Assumiu o engenheiro e advogado Joaquim Perúcio. Executivo sênior com experiência em gestão, inovação e governança, Perúcio tem experiência em operações de empresas consolidadas e startups, em setores como saúde, telecomunicações, educação, tecnologia e consultoria.

Perucio foi convidado para a missão pelo reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio de Almeida. E há um traço importante no perfil. É a primeira vez que a Fundação é comandada por um profissional de mercado.

A Fastef tem 18 anos de atuação e mais de 400 projetos geridos. Dentre os projetos sob gestão estão a pesquisa anticâncer, projeto de R$ 10 milhões financiado pela Finep; regulação de serviços hídricos, pesquisa de R$ 5 milhões financiada pela UFC; a manutenção de acervos científicos da UFC, da Finep, de R$ 6 milhões; e a conversão de resíduos em biogás, iniciativa de R$ 4 milhões financiada pela Cagece. Perúcio afirma que a ênfase será a expansão da atuação externa e a otimização de processos internos.

Horizontais

Furacão - A Brisanet avança na cobertura dos serviços e na base de clientes, segundo dados divulgados ao mercado em seu balanço de dados operacionais de junho. Na categoria banda larga fixa, atingiu a marca de 1.516.862 assinantes e obteve crescimento orgânico de 4,4 mil novas casas conectadas no mês. A atuação da empresa abrange 158 municípios nos nove estados do Nordeste, com capacidade de atendimento para mais de sete milhões de domicílios.

Restam 25% - O Estação Fashion, centro comercial para o atacado de moda, em obras ao lado da antiga Praça da Estação (Castro Carreira) alcançou a marca de 75% das unidades comercializadas, dizem os donos.

ESG - Nos dias 13 e 14 de agosto, a Cimento Apodi promove, na sede da Fiec e no campus da UFC de Russas, o II Congresso Apodi de Sustentabilidade, reunindo especialistas e lideranças para discutir os avanços e desafios da agenda ESG. O evento é restrito para convidados. Entre os palestrantes confirmados, Haroldo Rodrigues, CEO da plataforma de créditos de reciclagem Recybacks e fundador da empresa de investimentos de impacto INTR3S; Edilberto Pontes, presidente do Instituto Rui Barbosa e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE); Mônica Abreu, coordenadora do Laboratório de Estudos em Competitividade e Sustentabilidade (LECOS) da UFC.

Não nego - A inadimplência no Ceará segue crescendo. Segundo o Indicador de Inadimplência de Pessoas Físicas, o número de consumidores negativados cresceu 9,9% em junho de 2025 em comparação com o mesmo mês de 2024. O índice ficou acima da média nacional, que foi de 7,7%, e representa uma aceleração do endividamento no Ceará, que já havia registrado avanço de 5,4% em maio. Os dados são do SPC Brasil e Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL-CE).

Concurso - O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Sexta Região do Ceará - Crefito - 6 e o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade) lançam Concurso Público para preenchimento de cargos para ensinos médio e superior. Salários de até R$ 4.608,00 benefícios. Conforme edital, as inscrições poderão ser feitas até o dia 14 de agosto.

Bolsas - O Santander anunciou uma nova edição do Santander Scholarships | MBA Essentials 2025, elaborado em parceria com a London School of Economics and Political Science (LSE). O programa oferece capacitação gratuita em apenas dez semanas. No total, serão oferecidas 750 bolsas de estudo para residentes de 11 países, dentre os quais o Brasil.

Tara do prato - A taxação de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Partido Republicano), sobre produtos brasileiros, poderá afetar internamente o preço dos alimentos e tornar a refeição fora de casa até 10% mais cara, a médio e a longo prazos. A estimativa é da Federação dos Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo (Fhoresp).

Bomba - Dados da última análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), apontaram que, na primeira quinzena de julho, o Nordeste apresentou um cenário misto no preço dos combustíveis, na comparação com o mesmo período do mês anterior. Enquanto o etanol e a gasolina caíram de preço, custando em média R$ 4,98 (-0,60%) e R$ 6,48 (-0,15%), o diesel comum aumentou nos postos, custando em média R$ 6,19, uma alta de 1,31%, a maior entre regiões do País.