Fastef tem presidente com perfil de mercado

Foto: NICOLAS LEIVA - DIVULGAÇÃO Reitor da UFC, Custódio de Almeida, e Joaquim Perúcio, agora à frente da Fastef

A Fundação Fastef, dedicada à gestão administrativa financeira de projetos com foco na inovação, tem novo diretor-presidente. Assumiu o engenheiro e advogado Joaquim Perucio. Executivo sênior com experiência em gestão, inovação e governança, Perúcio tem experiência em operações de empresas consolidadas e startups, em setores como saúde, telecomunicações, educação, tecnologia e consultoria.

Perucio foi convidado para a missão pelo reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio de Almeida. E há um traço importante no perfil. É a primeira vez que a Fundação é comandada por um profissional de mercado.

A Fastef tem 18 anos de atuação e mais de 400 projetos geridos. Dentre os projetos sob gestão estão:

· Pesquisa Anticâncer: Um projeto de R$ 10 milhões financiado pela Finep, coordenado pela pesquisadora Dra. Cláudia do Ó Pessoa, que testa um biossimilar do pembrolizumabe e um novo fármaco nanoencapsulado para terapia do câncer.

· Regulação de Serviços Hídricos: Uma pesquisa de R$ 5 milhões financiada pela UFC, sob coordenação do pesquisador Dr. Francisco de Assis de Sousa Filho, que busca aprimorar a eficiência e sustentabilidade dos serviços de água e esgoto no Brasil.

· Manutenção de Acervos Científicos da UFC: Um projeto da Finep de R$ 6 milhões, coordenado pelo pesquisador Dr. Luiz Gonzaga de França Lopes, focado na conservação e acessibilidade de materiais científicos da UFC.

· Conversão de Resíduos em Biogás: Uma iniciativa de R$ 4 milhões financiada pela Cagece, liderado pelo pesquisador Dr. William Magalhães Barcelos, que visa transformar águas residuárias em biogás e lodo para gerar energia limpa em estações de tratamento de esgoto.

“Assumo este desafio com o objetivo de fortalecer a Fundação Fastef junto à Universidade Federal do Ceará, bem como expandir sua atuação em novos mercados. Temos uma equipe técnica altamente capacitada para a gestão de projetos em diversas áreas. Nossa ideia é estabelecer sinergias a fim de fomentar parcerias, especialmente em regiões com alto potencial, mas ainda pouco trabalhadas”, destaca Perucio.



Sobre a Fundação

A Fastef é uma das três fundações de apoio institucional à UFC. É uma entidade privada sem fins lucrativos, dedicada à prestação de serviços voltados para o desenvolvimento científico e tecnológico. Desde sua criação, já realizou a gestão de mais de 400 projetos. Sua atuação envolve articulação com a própria UFC e outras universidades, pesquisadores, empresas e a sociedade em geral.