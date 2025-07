Daniela Mercury completa 60 anos com 614 gravações

Foto: SECOM/Salvador Daniela Mercury no Carnaval de Salvador. Foto SECOM/Salvador

Daniela Mercury chega aos 60 anos nesta segunda-feira, 28, com 121 obras musicais e 614 gravações cadastradas no banco de dados do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad). A canção “A primeira vista”, de Chico César, é a mais executada nos últimos cinco anos entre as que ela interpreta.

Já “O canto da cidade”, composta por Tote Gira e por ela, lidera o ranking de regravações, com 10 fonogramas registrados — empatada com “Nobre vagabundo”, de Márcio Mello. Outros clássicos que seguem em alta tanto nas execuções quanto nas regravações são “Nobre vagabundo”, “Rapunzel”, “Swing da cor”, “Banzeiro” e “Topo do mundo”.

RANKING DAS MÚSICAS INTERPRETADAS POR DANIELA MERCURY

(nos últimos cinco anos em rádio, shows, sonorização ambiental, música ao vivo, casas de festas e diversão, carnaval e festa junina)





1

A primeira vista

Chico César



2

Só pra te mostrar

Herbert Vianna



3

Como vai você

Mário Marcos / Antônio Marcos



4

O canto da cidade

Tote Gira / Daniela Mercury



5

Nobre vagabundo

Márcio Mello



6

Meu plano

Lenine / Dudu Falcão



7

Mutante

Rita Lee / Roberto de Carvalho



8

Você não entende nada

Caetano Veloso



9

A camisa e o botão

Jauperi / Tenison Del Rei



10

Topo do mundo

Jauperi / Gigi Cerqueira





AS MÚSICAS MAIS GRAVADAS POR DANIELA MERCURY







1

O canto da cidade

Tote Gira / Daniela Mercury



Nobre vagabundo

Márcio Mello



Rapunzel

Carlinhos Brown / Alaim Tavares



2

Swing da cor

Luciano Gomes



Banzeiro

Dona Onete



3

Música de rua

Pierre Onassis / Daniela Mercury