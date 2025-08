O empate que nos empata

Foto: Paola de Orte/Agência Brasil EDUARDO Bolsonaro com o boné da campanha de reeleição de Trump

A nova pesquisa do Datafolha a mostrar um empate entre aqueles que desejam ver Jair Bolsonaro sentenciado com prisão, no julgamento da trama golpista de 2022, e os que o desejam livre diz muito do que ainda somos. Conforme a pesquisa, 48% sonham com o cárcere para ele, enquanto 46% são rábulas de defesa do ex-presidente. E mais: 51% acreditam que o patriarca dos Bolsonaro vai escapar das grades.

A pesquisa foi realizada entre os dias 29 e 30 de julho e ouviu 2.044 brasileiros com mais de 16 anos, em 130 cidades. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

A pergunta foi feita em meio à tensão deflagrada pelos EUA em ato de caráter econômico - o alvo são os Brics - mas com fumos de política - porque livrar Bolsonaro da Justiça brasileira é o fim, como Trump vem reafirmando. Em clara afronta à soberania brasileira, insiste na tese de que o pai de Eduardo é vítima de perseguição pelo STF.

As seguidas demonstrações de desapreço pelos interesses do Brasil, emanadas pelo deputado federal Eduardo e reproduzidas por correligionários, demonstram a estatura política dessa turma. Ademais, revela que as patriotadas cometidas em verde e amarelo não passam mesmo disso. Não é amor, é cilada.

Sem cerimônia, o exército bolsonarista dá de ombros e aplaude a hostilidade contra o País. Chega a atribuir a Lula a responsabilidade pelo tarifaço. Poderiam até questionar a condução, mas qual nada. Ponderação há pouca de lado a lado. Não é de hoje. O Fora Moraes e o Fora Lula de hoje sucedem o Fora FHC petista. Mal golpismo nunca foi bandeira do PT, justiça seja feita.

Quarteto em si

Ao tempo em que o ataque ao Brasil ocorre, não há nenhum gesto de reprovação da parte dos governadores do campo à direita sobre a aplicação da Lei Magnitsky contra um ministro do STF. Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Romeu Zema (Novo-MG), Ronaldo Caiado (PSD-GO) e Ratinho Jr (PSD-PR), ávidos pelo espólio bolsonarista em 2026, calam e agem como o Leão da Montanha. Aplicam o "saída pela direita". Neste domingo nem irão às manifestações contra Lula- Moraes e em defesa da anistia.

O ex-presidente do Partido Novo, João Amoedo, anotou: "Depois de uma postura de submissão a Bolsonaro em inúmeras ocasiões, agora dão uma demonstração de covardia. Não são políticos assim - incapazes de liderar e de colocar princípios acima do cálculo eleitoral - que precisamos para presidir o Brasil".

Prateleira pobre

No dia das eleições de 2022, vencidas por Lula por ínfimos 2,1 milhões de votos de diferença - 50,9% contra 49,1% - havia voto e anti voto. Vem sendo assim desde a eleição de Bolsonaro em 2018. Movida pela rejeição ao PT, era até compreensível ter uma legião de eleitores dispostos a barrar a volta de Lula & Cia ao Planalto. Os escândalos de corrupção ruíram a pureza petista. Mas daí a se albergar em nome rotulado pelo baixo nível em toda a trajetória no Parlamento foi demais.

O mercado da política está a dever algo melhor do que a prateleira em oferta.

LEITURA

Sobre um falso maniqueísmo e sinais dos tempos

Mas, afinal, vivemos mesmo um maniqueísmo na política? Ideológico não mesmo. O negócio da Política foi buscar no marketing primeiro a comunicação. Lá pelos anos 1980 as campanhas ficaram mais profissionais. Tasso e Ciro na sequência inauguraram o novo formato no Ceará. Passava pelo modelo de programa na TV, pelo dress code (camisa listrada e arregaçada, calça jeans e tênis Reebok preto) e pelo discurso. Já há algum tempo, outro conceito foi incorporado pelo mercado da política, o white label. Aquele tipo de partido ou agrupamento político sem nenhuma identidade ideológica. Movem-se apenas pelos planos de ampliação do market share, a fatia de mercado que lhe interessa. Quem traça leitura afim é o ex-ministro Ciro Gomes, um político com muitas marcas no currículo. Em encontro petit comité no crepúsculo de quinta-feira, no escritório do executivo Geraldo Luciano, ele desenhou um mapa do mercado governista. "Eunício Oliveira é de esquerda? Chiquinho Feitosa é de esquerda? Essa é a aliança do Camilo. Tudo uma grande fraude em que se relativiza os valores essenciais por um adjetivo da minha conveniência". Para Ciro, é injusto acusar Roberto Cláudio, que a seu lado estava no encontro, de ser de direita por ter apoiado André Fernandes (PL). "Direita e esquerda? Supondo superioridade moral nesta gente (esquerda)? Isto é da luta política. Um sinal dos tempos". Em maio, ao encontrar o deputado estadual Alcides Fernandes (PL), pai de André Fernandes, e pré-candidato ao Senado, Ciro afirmou: "Espero votar em você para senador". Um sinal dos tempos.

OOH

JCDecaux amplia cobertura em Fortaleza

A francesa JCDecaux, líder global em mídia exterior (out of home), lançou novo circuito de placas digitais em Fortaleza. São 39 novas instaladas em vias como a Beira-Mar, Historiador Raimundo Girão (Aquidabã forever) e Abolição. Têm capacidade de exibição de até oito anunciantes por placa. Com o lançamento, passa a contar com 506 equipamentos, incluindo relógios digitais, abrigos e mupis - acrônimo de "Mobiliário Urbano como Ponto de Informação", uma tradução do francês Mobilier Urbain pour la Promotion et l'Information", país onde nasceu o conceito. Aquelas placas luminosas que há em calçadas. Sem Lei Cidade Limpa, o mercado saltita.

PENDURADOS

Mas a faculdade é particular…

O Ceará tem hoje 81.227 estudantes com dívidas em instituições de ensino superior. Mirando nesse segmento pendurado, a Serasa diz ter cerca de 245 mil ofertas com condições especiais, incluindo descontos que podem chegar até 95% para renegociar as dívidas. Uma pesquisa realizada pela Serasa com a Mindminers revelou que 35% dos universitários brasileiros possuem débitos em aberto com instituições de ensino superior. O desemprego foi apontado como principal motivo por 22% dos entrevistados, seguido por problemas pessoais e familiares (13%) e redução da renda (9%). Do total, 34% possuem débitos superiores a cinco mensalidades.

ÔNIBUS

Guanabara diz 33 com leitos-cama como novidade

A Expresso Guanabara, carioca com sede em Fortaleza, e guiada por Paulo Porto Lima desde o princípio, completou 33 anos. A idade de Cristo tem um marco no conforto. Aposta nos ônibus Leito-Cama. Os novos veículos oferecem poltronas com reclinação ampla, apoio para as pernas, travesseiro e manta, além de sistema de entretenimento individual, conexão Wi-Fi e serviço de bordo. Desde junho, a operação Leito-Cama está em funcionamento em linhas interestaduais com saída de Fortaleza com destino a Teresina (PI), Natal (RN), João Pessoa (PB) e Recife (PE). A favor dos aviões,só o tempo.

CARIRI

Projeto de estudantes da UFCA

é selecionado pela Ford

Transformar resíduos plásticos em materiais escolares acessíveis a pessoas com deficiência, por meio da impressão 3D. Em suma, esta é a proposta do Projeto EVA - acrônimo para "Educação, Valorização e Apoio". É uma startup desenvolvida por estudantes de engenharia de materiais e de jornalismo da Universidade Federal do Cariri (UFCA). E eis que EVA foi um dos 10 projetos premiados pela Ford no programa Ford C3 (Ford College Community Challenge). Cada um vai receber US$ 2 mil para avançar com a ideia. O patrocínio é da Ford Philanthropy, braço filantrópico da Montadora, em parceria com a OS Enactus.

horizontais

RJ no Rio - A rede carioca Zinzane, do varejo de moda feminina e com lojas também em Fortaleza, está entrando em Recuperação Judicial.

Capitalismo - O BNDES e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) já aprovaram R$ 10,8 bilhões em crédito para o setor automotivo no Brasil entre janeiro de 2023 e junho passado. O valor é 94% superior a todos os financiamentos aprovados entre 2019 e 2022 (R$ 5,6 bilhões).

IAB - O Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) dará posse no dia 27 à advogada tributarista cearense Janayna Lima como membro efetiva da instituição. A solenidade será na sede do IAB, no Rio de Janeiro.

Bolsas - A UFC teve aprovadas 103 propostas para concessão de bolsas de Produtividade em Pesquisa e em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora, concedidas pelo CNPq. Do total, 29 são novas bolsas e 31 são para pesquisadoras mulheres (30%).

Alimentos - A inflação dos alimentos vem desacelerando ao longo dos últimos meses, mas o brasileiro ainda não sentiu esse alívio no bolso. No primeiro semestre, o consumidor adotou postura mais cautelosa nos supermercados e atacarejos. É que mostra estudo da Scanntech sobre o desempenho do varejo alimentar no período, ante o mesmo período do ano passado. Embora o faturamento tenha crescido 5,8%, as vendas em unidades caíram -1,4%, indicando que o avanço foi impulsionado, sobretudo, pelo aumento de 7,3% nos preços.

Pede meia - Ontem, o MEC enviou a chamada Caravana Técnico-Pedagógica do programa Pé-de-Meia a Salvador. Fez atendimentos à comunidade escolar com tira-dúvidas dos estudantes sobre o programa e suas regras, coletou propostas para melhorias e fez a escuta ativa dos participantes. Nada que um link na web não resolvesse. A ideia, em verdade, foi capitalizar uma agenda positiva do Governo Lula. Haverá outras nas cinco regiões.

Borracha - Os pneus agrícolas, de carga e os de motocicletas terão uma tarifa adicional, que somada à emergencial, totalizam 50% sobre as exportações para os EUA a partir de quarta-feira, segundo a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (Anip). De acordo com a entidade, os pneus de passeio permanecem com taxação de 25% (já haviam saltado de 10% para este patamar em maio), enquanto os pneus de aeronaves (não fabricados no Brasil) passaram a ter tarifa adicional de 10%.

Porcos - A suinocultura brasileira atravessa um dos seus momentos mais tenros em rentabilidade. Análise do Itaú BBA aponta spread médio da atividade em salto. De 8% no segundo semestre de 2023 para 20% em 2024. No primeiro semestre deste ano, 23%. Muito acima da média histórica de 1% observada desde 2016. A produção mais controlada ajudou a sustentar os preços. Também as boas safras de grãos contribuíram para conter os custos de produção.

Na bomba - De acordo com a mais nova análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), o diesel comum ficou mais caro em julho na comparação com junho, enquanto o S-10 registrou queda em seu preço médio. O diesel comum no País custou na média R$ 6,15, um aumento de 0,16%. Já o tipo S-10 registrou média de R$ 6,17. No Nordeste houve o maior aumento para o diesel comum, de 0,82% (R$ 6,18).

Solar - A cearense Iracema Solar completou cinco anos e abriu nova sede, no bairro Edson Queiroz. Mira em um mercado que no ano passado avançou 10,8%, com o mercado residencial respondendo por 76 % das vendas. Fortaleza já ocupa a 7ª posição nacional dentro da geração distribuída, com 270,3 MW instalados. No Ceará, são 109 mil sistemas que somam 1,2 GW (80 % residenciais, 10 % comerciais, 8 % rurais e 2% de grandes usinas).

Amazon - Somente no Ceará, a Amazon aponta investimento de mais de R$ 916 milhões nos últimos 10 anos, mas não detalhou em quê. O Ceará seria o 5º Lugar dentre os estados com maior investimento da Amazon no Brasil. O CD no estado fica em Itaitinga e possui 55 mil m² de área.