JetSMART começa a operar Natal-Buenos Aires em dezembro

Foto: Embratur-Sebrae/Divulgação Natal aposta no binômio Sol e Praia

A partir de 30 de dezembro começa a operar a rota Natal - Buenos Aires pela JetSMART, companhia aérea de baixo custo. As passagens já estão disponíveis a partir de R$ 866 por trecho, mais taxas e impostos. Começa com sete voos semanais.

As negociações que deram origem ao novo voo houve entre o Governo do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Turismo e Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur), junto com a Zurich Airport Brasil, concessionária do aeroporto.

A chegada de argentinos ao Brasil no primeiro semestre deste ano foi de 2,3 milhões, 94,1% a mais que no mesmo período do ano passado, quando o registro foi de pouco mais de 1,1 milhão de entradas. E a chegada de turistas internacionais ao Rio Grande do Norte teve crescimento de 55%, segundo o Governo. Considerando somente a entrada de argentinos, o crescimento é de 137%.

A JetSMART tem 11 rotas internacionais conectando o país a destinos na América do Sul. A companhia aérea opera voos do Rio de Janeiro para Santiago, Buenos Aires, Montevidéu, Mendoza e Córdoba, além de rotas entre Foz do Iguaçu e Santiago, Recife e Buenos Aires, e de Florianópolis para Buenos Aires e Santiago — estas duas últimas de forma sazonal. São Paulo também oferece voos sazonais para Santiago.