Vendas de carros usados batem recorde em julho

Julho teve volume recorde de venda de usados. Foram 1.711.074 unidades que trocaram de propriedade, um crescimento de 19,1% sobre junho e 16,6% a mais do que o mesmo mês de 2024. Com esse resultado, o setor registrou vendas acumuladas de 10.061.523 veículos. Isto é 14,2% a mais do que o mesmo período do ano passado. Os dados são da A Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto).

A entidade vem destacando que o setor alcançou e vem mantendo um novo patamar de vendas diárias, em torno de 75 mil veículos (também o maior registrado até agora). Na comparação com 2024, o resultado permanece com um percentual de 16,63% maior que a do mesmo período do ano passado.

O presidente da Fenauto, Enilson Sales, diz haver expectativa positiva para o fechamento do ano com 16 milhões de veículos comercializados. "Mas isso depende muito do comportamento da economia e do crédito na praça. Estamos acompanhando esses fatores com muita atenção”.

AUTO

VW - GOL 76.512

GM - ONIX 42.022

HYUNDAI - HB20 40.487

COMERCIAIS LEVES

FIAT – STRADA 41.087

VW - SAVEIRO 24.875

TOYOTA - HILUX 20.682

MOTOS

HONDA - CG150 87.731

HONDA - BIZ 40.254

HONDA - NXR150 32.893

COMERCIAIS PESADOS

VOLVO - FH 2.883

FORD - CARGO 2.786

FORD - F4000 1.600

