Arlindo Cruz deixa 847 músicas e 1.844 gravações

Redator do blog e coluna homônimos, diretor de Jornalismo da Rádio O POVO/CBN e CBN Cariri, âncora do programa O POVO no Rádio e editor-geral do Anuário do Ceará
O cantor, compositor e músico Arlindo Cruz, morto neste dia 8, aos 66 anos, deixa 847 composições e 1.844 gravações cadastradas no banco de dados do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad). Antes da carreira solo, ele participou do grupo Fundo de Quintal.
O artista sofria com sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) desde 2017 e estava hospitalizado no Rio de Janeiro desde 25 de março passado.
A Lei dos Direitos Autorais (9.610/98) determina que os herdeiros de Arlindo Cruz receberão os rendimentos em direitos autorais por suas músicas por 70 anos após sua morte (ou de autores parceiros, no caso de músicas feitas em parcerias).
(Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval, Festa Junina, Show e Música ao vivo)
1
O show tem que continuar
Arlindo Cruz / Sombrinha / Luiz Carlos da Vila
2
Meu lugar
Arlindo Cruz / Mauro Diniz
3
Samba de arerê
Arlindo Cruz / Xande de Pilares / Mauro Jr.
4
O bem
Delcio Luiz / Arlindo Cruz
5
Agora viu que perdeu e chora
Arlindo Cruz / Jorge David / Franco
6
Camarão que dorme a onda leva
Arlindo Cruz / Beto Sem Braço / Zeca Pagodinho
7
A pureza da flor
Jr. Dom / Babi / Arlindo Cruz
8
Será que é amor
Jr. Dom / Babi / Arlindo Cruz
9
O que é o amor
Maurição / Arlindo Cruz / Fred Camacho
10
Bagaço da laranja
Arlindo Cruz / Zeca Pagodinho
