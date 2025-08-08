Arlindo Cruz deixa 847 músicas e 1.844 gravações

Foto: Alex Carvalho/Globo/Divulgação Morre Arlindo Cruz, aos 66 anos

O cantor, compositor e músico Arlindo Cruz, morto neste dia 8, aos 66 anos, deixa 847 composições e 1.844 gravações cadastradas no banco de dados do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad). Antes da carreira solo, ele participou do grupo Fundo de Quintal.

O artista sofria com sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) desde 2017 e estava hospitalizado no Rio de Janeiro desde 25 de março passado.

A Lei dos Direitos Autorais (9.610/98) determina que os herdeiros de Arlindo Cruz receberão os rendimentos em direitos autorais por suas músicas por 70 anos após sua morte (ou de autores parceiros, no caso de músicas feitas em parcerias).





Músicas de Arlindo Cruz mais tocadas nos últimos 5 anos

(Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval, Festa Junina, Show e Música ao vivo)



1

O show tem que continuar

Arlindo Cruz / Sombrinha / Luiz Carlos da Vila



2

Meu lugar

Arlindo Cruz / Mauro Diniz



3

Samba de arerê

Arlindo Cruz / Xande de Pilares / Mauro Jr.



4

O bem

Delcio Luiz / Arlindo Cruz



5

Agora viu que perdeu e chora

Arlindo Cruz / Jorge David / Franco



6

Camarão que dorme a onda leva

Arlindo Cruz / Beto Sem Braço / Zeca Pagodinho



7

A pureza da flor

Jr. Dom / Babi / Arlindo Cruz



8

Será que é amor

Jr. Dom / Babi / Arlindo Cruz



9

O que é o amor

Maurição / Arlindo Cruz / Fred Camacho



10

Bagaço da laranja

Arlindo Cruz / Zeca Pagodinho



As 5 músicas de autoria de Arlindo Cruz mais regravadas





1

O show tem que continuar

Arlindo Cruz / Sombrinha / Luiz Carlos da Vila



2

Samba de arerê

Arlindo Cruz / Xande de Pilares / Mauro Jr.



3

Meu lugar

Arlindo Cruz / Mauro Diniz

Agora viu que perdeu e chora

Arlindo Cruz / Jorge David / Franco



4

Saudade louca

Arlindo Cruz / Acyr Marques / Franco



5

Ainda é tempo pra ser feliz

Sombra / Arlindo Cruz / Sombrinha