Consulado da Mulher abre inscrições para cursos gratuitos

Foto: DIVULGAÇÃO O Consulado da Mulher, ação social da Whirlpool, abriu as inscrições para um curso gratuito e online para pequenas empreendedoras de todo o Brasil. O Itaú apoia este projeto

O #EmpreendeNoZap 2025, iniciativa do Instituto Consulado da Mulher, está com inscrições abertas para um curso gratuito de capacitação em gestão de negócios pelo WhatsApp para mulheres empreendedoras de todo o País.

O Consulado da Mulher tem como principal mantenedora a Whirlpool Corporation — dona das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid no Brasil . Neste projeto, firmou parceria com o Itaú Mulher Empreendedora, programa realizado pelo Itaú Unibanco e pela IFC. As inscrições e a participação são gratuitas, e devem ser feitas pelo site do Consulado da Mulher.

Nesta edição, com vagas limitadas, o programa chega em um novo formato: a partir do lançamento, o #EmpreendeNoZap ficará disponível de forma contínua, permitindo que mulheres interessadas se inscrevam e acessem o conteúdo a qualquer momento do ano, sem a necessidade de aguardar por novas turmas.

Totalmente digital e realizado via WhatsApp, o programa oferece capacitação em áreas chave como finanças, marketing, organização, formalização e uso de redes sociais. As participantes terão acesso a atividades semanais, poderão interagir em uma comunidade exclusiva e terão a chance de participar de desafios especiais, que premiam com apoio financeiro e mentoria especializada. O projeto conta ainda com o apoio do Itaú Mulher Empreendedora, que fortalece negócios administrados por mulheres.



"A cada nova edição, estamos ainda mais comprometidas em abrir portas para o conhecimento e apoiar o empreendedorismo feminino em todo o Brasil. Acreditamos que, com uma abordagem simples, conseguimos fornecer as ferramentas necessárias para que as mulheres fortaleçam seus negócios e, ao mesmo tempo, façam uma diferença real em suas comunidades. Este programa não é apenas sobre capacitação, mas sobre criar um impacto duradouro e significativo", diz a diretora Executiva do Consulado da Mulher, Adriana Carvalho,.

A diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade do Itaú Unibanco, Luciana Nicola, afirma que apoiar e fomentar o empreendedorismo gera impacto positivo para a economia local e potencial de geração de emprego. “Acreditamos no potencial transformador do empreendedorismo feminino e, há mais de 10 anos, o Itaú Mulher Empreendedora impacta de forma significativa a vida de milhares de mulheres que têm ou desejam ter o seu próprio negócio”.

As participantes que concluírem todas as etapas da formação terão a oportunidade de concorrer ao “Desafio da Empreendedora”, que ocorre duas vezes ao ano e selecionará 50 mulheres em cada ciclo para receber uma doação de R$ 1.500 e participar de um programa de mentoria personalizada com profissionais do mercado.

Para participar, é necessário ser mulher, maior de 18 anos, ter um negócio informal ou registrado como MEI com pelo menos seis meses de atividade, além de acesso à internet e WhatsApp.



