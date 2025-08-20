Cenp reúne mercado publicitário de Fortaleza

Foto: Acervo pessoal Eliziane Alencar, sócia-fundadora da Advance,colunista do OPOVO e da rádio O POVO CBN

Depois de São Paulo, Recife, Brasília, Porto Alegre e Belo Horizonte, o Cenp (Fórum de Autorregulamentação do Mercado Publicitário) realiza pela primeira vez em Fortaleza o CenpHub, dia 4 de setembro. O Ceará é o segundo maior estado em volume de negócios no Nordeste, atrás da Bahia. Em 2024, foram R$ 262.255 em faturamento com publicidade, 17,37% a mais que no ano anterior.

Entre os painelistas do CenpHub Fortaleza, estarão nome do mercado nacional e local da comunicação. Na lista, André Scaciota (VP de Mídia da WMcCann), Marcel Rodrigues (diretor de publicidade do UOL), Jacqueline Choairy (sócia e Head Regional NE da Kallas Mídia), Lucca Rossini (Head de Vendas Brasil da Samsung Ads), Cássio Brandão (Head do Google), Claudio Paim (diretor executivo de produtos publicitários dos canais Globo), Eliziane Colares (CO CEO da Advance), e Regina Augusto (diretora executiva do Cenp), Maria Teresa Ramos (gerente de marketing e comunicação da Unimed Fortaleza) e Ana Celina Bueno (CEO da Acesso Comunicação).

A programação completa está aqui

Na agenda do evento, inovação, tendências e estímulo a relações comerciais mais equilibradas e sustentáveis entre anunciantes, agências, veículos de mídia e elos digitais. De acordo com levantamento do Cenp-Meios, os investimentos em mídia no Brasil atingiram R$ 26,3 bilhões em 2024, registrando um crescimento de 12,17% versus o ano anterior. No primeiro trimestre deste ano, o mercado cresceu 3,14%%, totalizando R$ 4,7 bilhões em investimento em mídia.

O CenpHub tem como principal objetivo a promoção das relações comerciais sustentáveis entre os agentes do ecossistema publicitário. O tema está no centro do Pacto Cenp, um guia de boas práticas. O documento foi construído a partir de debate com lideranças do setor.



Entre os temas que também estarão em pauta no encontro estão o desafio de conciliar resultados imediatos com a construção institucional de marcas, além da busca por equilíbrio nas relações comerciais, sustentabilidade e confiança. Especialistas e líderes da indústria analisarão como formar parcerias duradouras e mutuamente benéficas, mesmo diante de um cenário em constante transformação.



Outro destaque será o impacto da hiper fragmentação no consumo de mídia, impulsionado pelo avanço das TVs conectadas, o protagonismo dos celulares como principal tela e a integração do mobiliário digital out-of-home na compra de mídia programática.

SERVIÇO

Evento: CenpHub - Fortaleza

Local: BS Design - Acesso Torre Norte, R. Desembargador Leite Albuquerque, 636 - Aldeota, Fortaleza - CE, das 8h às 13h.

Link para inscrição: https://bit.ly/rsvp-cenphub-fortaleza



Sobre o Cenp

Criado em 1998, o Cenp (Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário) declara ter como propósito zelar pelas relações ético-comerciais do mercado publicitário. Reúne as principais entidades que compõem o ecossistema da publicidade com representantes de anunciantes, agências de publicidade, elos digitais e veículos de comunicação.