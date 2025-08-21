CFM apoia exame para exercer a medicina

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil A qualidade do ensino de medicina e a obrigatoriedade de exame para exercer a profissão estão na pauta

O Ministério da Educação (MEC) decidiu aplicar medidas cautelares contra faculdades de medicina que venham a obter nota baixa no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), a ser aplicado a partir deste ano - começa no dia 19 de outubro, um dia depois do Dia do Médico. Mas o Conselho Federal de Medicina (CFM) quer mais. Apoia a criação de um exame obrigatório, nos moldes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para o exercício da medicina no Brasil.

Crescimento de faculdades causa tremores

O CFM considera necessário ante o que chama de "crescimento descontrolado" do número de faculdades de medicina nas últimas décadas, "sem a infraestrutura necessária para formação adequada". Há hoje cerca de 400 escolas no País.

Já existe um projeto de lei para criação do Exame Nacional de Proficiência em Medicina a tramitar no Senado desde 2024. O autor aponta para a gravidade do caso. Ele é o ex-astronauta senador Marcos Pontes (PL-SP). Na quarta-feira (20), a Comissão de Assuntos Sociais da aprovou a realização de uma audiência pública sobre o tema.

Cenp reúne mercado da comunicação em Fortaleza

Depois de São Paulo, Recife, Brasília, Porto Alegre e Belo Horizonte, o Cenp (Fórum de Autorregulamentação do Mercado Publicitário) realiza pela primeira vez em Fortaleza o CenpHub, dia 4 de setembro. O Ceará é o segundo maior estado em volume de negócios no Nordeste, atrás da Bahia. Em 2024, foram R$ 262.255 milhões em faturamento com publicidade, 17,37% a mais que no ano anterior.

Entre os painelistas do CenpHub Fortaleza, estarão nomes do mercado nacional e local da comunicação. Na lista, André Scaciota (VP de Mídia da WMcCann), Marcel Rodrigues (diretor de publicidade do UOL), Jacqueline Choairy (sócia e Head Regional NE da Kallas Mídia), Lucca Rossini (Head de Vendas Brasil da Samsung Ads), Cássio Brandão (Head do Google), Claudio Paim (diretor executivo de produtos publicitários dos canais Globo), Eliziane Colares (CO CEO da Advance), e Regina Augusto (diretora executiva do Cenp), Maria Teresa Ramos (gerente de marketing e comunicação da Unimed Fortaleza) e Ana Celina Bueno (CEO da Acesso Comunicação).

Na agenda do evento, inovação, tendências e estímulo a relações comerciais mais equilibradas e sustentáveis entre anunciantes, agências, veículos de mídia e elos digitais. De acordo com levantamento do Cenp-Meios, os investimentos em mídia no Brasil atingiram R$ 26,3 bilhões em 2024, registrando um crescimento de 12,17% versus o ano anterior. No primeiro trimestre deste ano, o mercado cresceu 3,14%%, totalizando R$ 4,7 bilhões em investimento em mídia.

Entre os temas que também estarão em pauta no encontro estão o impacto da hiper fragmentação no consumo de mídia, impulsionado pelo avanço das TVs conectadas, o protagonismo dos celulares como principal tela e a integração do mobiliário digital out-of-home na compra de mídia programática.

Foto: Lia de Paula/Agência Senado Governo Federal estuda proposta para não ter a obrigatoriedade de autoescola para obter CNH

OBRIGATORIEDADE

Autoescolas manobram contra o fim

A possível retirada da obrigatoriedade das aulas ministradas pelas autoescolas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) disparou todos os alarmes no setor. A Federação Nacional das Autoescolas e Centros de Formação de Condutores (Feneauto) conduzem o lobby em defesa da manutenção do serviço como obrigatório.

Calcula perdas de R$ 14 bilhões anuais e cerca de 300 mil empregos em risco. Em termos de arrecadação tributária, fala em R$1,92 bilhão.

PARADA TÉCNICA

Bancos negam suspensão de consignados

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) nega ter havido por parte dos bancos associados a suspensão da concessão de crédito consignado privado. Em nota, a Febraban disse que a interrupção deve-se a questões operacionais a cargo da Dataprev, que ocorrem periodicamente, relacionadas à parada técnica temporária em sistemas.

Mas a contratação da operação não está interrompida, sendo que a liberação do crédito ocorrerá após a reabertura dos sistemas. Segundo comunicado da Dataprev, a suspensão temporária começou às 22 horas do dia 20 (quarta-feira) e se encerra às 6 horas do dia 23 (sábado).

ANTES DA CÂMARA

Plano Diretor amanhã e quarta

A Prefeitura realiza neste sábado a terceira audiência pública do Plano Diretor. O encontro vai discutir as zonas urbanas (Ambiente Construído) e as Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis). Estão ocorrendo sempre nas manhãs de sábado, na Academia do Professor (Dona Leopoldina, 907 - Centro).

Já o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-CE) promove "Arquitetura e Urbanismo em Debate", na quarta-feira, das 19h às 21h, na sede (Carapinima, 2425 - Benfica). Na pauta, a "Revisão do Plano Diretor de Fortaleza", com Fausto Nilo, Artur Bruno e Lia Parente - presidente e vice do Ipplan.

Horizontais

Lábios com Coca-Cola - A Carmed, marca de hidratantes labiais do laboratório Cimed, fechou parceria com a Coca-Cola para uma nova coleção. São oito produtos ao todo. Este ano saem os três primeiros.

Anuário do Ceará - Segunda, 19 horas, haverá o lançamento do Anuário do Ceará 2025-2026, em evento para convidados. No La Maison.



