Anuário do Ceará traz novos sabores

Foto: Rafael Limaverde Reprodução da capa, assinada pelo artista plástico Rafael Limaverde

Em 1928, a propósito, o ano de nascimento do O POVO, Oswald de Andrade, em seu "Manifesto Antropofágico", deu um novo sentido à antropofagia. Sem a literalidade do canibalismo, criou uma metáfora fresca até hoje. No contexto do movimento modernista, falou sobre ressignificação. No lugar da negação das influências, a ideia de conviver sem perder a identidade, com notas de humor e irreverência. Nada mais cearense.

E a nova edição do Anuário do Ceará, 2025-2026, a ser lançada nesta segunda-feira, 25, às 19 horas, no La Maison Dunas, em evento para convidados, traz novos sabores. A começar pelas cores e imagens. O livro chega com a intenção de provocar o apetite. Foi feito para ser comido também com os olhos. As belas ilustrações de Rafael Limaverde têm este tempero.

A capacidade de se abrir - na economia e no humor - é um traço cearense. Não somos fechados a quem chega. Acolhemos. No turismo chamam de hospitalidade. Na indústria, estratégia. Em um mundo cada vez mais globalizado e conectado, construir pontes é determinante. E no Estado, a Federação das Indústrias (Fiec) amplia o protagonismo. Foi assim na pandemia de Covid-19, quando articulou o público e o privado. O capítulo especial mira na relevância dos seus 75 anos.

Identidade é a essência do Cariri. A porção Sul do Ceará mantém irrigadas suas raízes culturais e faz disso um alimento para a economia e a política. Polo de saúde e educação, celeiro de boa parte do que temos de melhor na arte e na cultura, o Cariri ganha este ano um capítulo inteiro.

Ao engendrar um combo de informação e análise em suas 680 páginas em 14 capítulos, o Anuário reafirma o compromisso com o rigor editorial. Nesta empreitada, traz a oitava edição do Índice Comparativo de Gestão Municipal (ICGM), elaborado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece). Ademais, conta com a equipe da Astor BFA a assinar conteúdos analíticos em diversos capítulos. Destaque para Infraestrutura e Economia.

A nova edição é uma iguaria e tem nela derramado o talento de uma redação jovem aliado à experiência da nova editora-executiva Letícia Lopes. Sirva-se do Anuário do Ceará 2025-2026.