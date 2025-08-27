Logo O POVO+
Ceará é o terceiro estado do Nordeste em ranking de competitividade
Na região, o ranking do CLP aponta o Ceará à frente de Rio Grande do Norte (16º), Pernambuco (19º), Alagoas (20º) , Piauí (21º), Bahia (22º) e Maranhão (23º). No ranking nacional, o estado segue em 14°, a mesma posição do ano passado
O Ceará é o terceiro estado do Nordeste no Ranking de Competitividade dos Estados 2025, levantamento anual realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em parceria com a Tendências Consultoria. No ranking nacional, o estado segue em 14°, a mesma posição do ano passado.

No ranking geral, considerando o Nordeste, o Ceará (14º) está atrás de Paraíba (11º) e Sergipe (12º); e à frente de Rio Grande do Norte (16º), Pernambuco (19º), Alagoas (20º) e Piauí (21º), Bahia (22º) e Maranhão (23º).

Na rubrica educação, o Ceará perdeu três colocações e está em quinto lugar, mas lidera no indicador de Índice de Oportunidade da Educação e é vice-líder em Taxa de Frequência Líquida do Ensino Médio. Houve quedas acentuadas nos pilares de Inovação (-6, na 13ª) e Sustentabilidade Ambiental (-6, na 18ª).

Apesar das quedas, o Ceará teve evolução nos pilares de Infraestrutura (+6, na 9ª), Potencial de Mercado (+5, na 21ª), Solidez Fiscal (+4, na 12ª), Capital Humano (+1, na 20ª) e Eficiência da Máquina Pública (+1, na 17ª).

A 14a edição do Ranking de Competitividade dos Estados faz a avaliação das 27 unidades federativas a partir de 100 indicadores, distribuídos em dez pilares temáticos considerados fundamentais para a promoção da competitividade e melhoria da gestão pública dos estados brasileiros.

São eles: Infraestrutura, Sustentabilidade Social, Segurança Pública, Educação, Solidez Fiscal, Eficiência da Máquina Pública, Capital Humano, Sustentabilidade Ambiental, Potencial de Mercado e Inovação.

Neste ano, foi incluído o indicador de feminicídio (total de vítimas de feminicídio por 100 mil mulheres).


