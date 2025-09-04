Empresas de tecnologia querem contratar

Foto: © Paulo H. Carvalho / Agência Bra Formação técnica e proficiência em inglês são determinantes tanto para contratação quanto para o desenvolvimento dos jovens profissionais

Pesquisa inédita da Brasscom, a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais, e Fundação Telefônica Vivo apontou que 82% das empresas do setor planejam aumentar suas equipes nos próximos dois anos. Dessas, quase metade (46%) pretende direcionar as novas vagas para profissionais juniores, como estagiários, aprendizes e iniciantes de carreira. O estudo, executado pelo Instituto Locomotiva, destaca que o movimento de expansão do mercado de TIC vem acompanhado por um desafio: a dificuldade em encontrar candidatos qualificados para essas posições de entrada.

TIC engloba empresas de hardware, software, serviços em nuvem, redes, consultorias, operadoras de telecomunicações, empresas estatais e áreas internas de TI de grandes corporações. Apesar do vigor e da média salarial superior à nacional, contratar profissionais qualificados para cargos de entrada continua sendo um desafio. O estudo aponta que competências técnicas como computação em nuvem, segurança cibernética, inteligência artificial e infraestrutura de TI estão entre os requisitos mais desejados para posições iniciais.

RATING

M. Dias Branco mantém AAA na Fitch

A M. Dias Branco, líder nacional em massas e biscoitos, segue com Rating Nacional de Longo Prazo "AAA (bra)" pela agência de classificação de risco Fitch Ratings, com perspectiva estável. Este é o oitavo ano consecutivo em que a Companhia mantém a avaliação de excelência. A avaliação da Fitch reflete a posição financeira da Companhia, a geração consistente de caixa e a forte presença no mercado brasileiro.

WEBMOTORS

Os 10 carros mais procurados no Ceará

A lista dos 10 modelos de carros 0km mais buscados na plataforma Webmotors, em agosto no Ceará, é liderada pelo Hyundai Creta. A novidade para o mês é a entrada da Chevrolet S10 no ranking dos 0KM mais buscados no mês, ocupando a 8ª colocação. No geral, houve pouca movimentação na preferência dos cearenses por modelos novos.

Depois do Creta vêm Toyota Hilux SW4, Ford Ranger, Fiat Strada, Toyota Corolla Cross, Toyota Corolla, Honda HR-V, Chevrolet S10, Toyota Hilux e Hyundai HB20. No segmento de usados, o Toyota Corolla também manteve sua liderança como modelo mais visitado em agosto para o segmento, seguido por Honda Civic, Toyota Hilux SW4, Toyota Hilux, Chevrolet Onix, Volkswagen Gol, Chevrolet S10, Hyundai HB20, Jeep Compass e Fiat Strada.

Foto: FERNANDO CAVALCANTE- DIVULGAÇÃO BNB Diretor de Ativos de Terceiros do BNB, Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior

SEMESTRE

BNB supera R$ 20 bi em fundos sob gestão

O Banco do Nordeste (BNB) superou neste começo de semestre a marca de R$ 20 bilhões em patrimônio líquido de fundos de investimento sob gestão. Equivale a crescimento de 16,3% ante março. Segundo o diretor de Ativos de Terceiros, Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior, o resultado foi puxado pelo aumento no número de cotistas que chegou a 200 mil também no mês passado.

O BNB é a maior instituição de ativos de terceiros do Norte e Nordeste, e atua com portfólio composto por Fundos de Investimento Renda Fixa, Multimercado e Renda Variável.

CASO DAVID LUIZ

Conselho diz que pivô de escândalo não é assistente social

O Conselho Regional de Serviço Social (Cress) avisa que Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante, envolvida nas notícias relacionadas ao jogador de futebol David Luiz, não é inscrita no Conselho e em nenhum outro regional no País. Assim, acusa Karollainy de uso indevido do título de assistente social. O Cress afirma estar tomando providências jurídicas. Karollainy acusa David Luiz de ameaças.

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Agências demoraram a entender transição, diz vice do Cenp

As agências de publicidade demoraram a compreender a transição do ambiente analógico para o digital, mesmo buscando acompanhar a jornada do consumidor. Quem advertiu foi o vice-presidente do Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário (Cenp), Dudu Godoy, na rádio O POVO CBN.

Ele diz que a digitalização consiste em entender como a informação se propaga e de que forma acontece a conexão entre marcas e clientes. Ontem, o Cenp realizou em Fortaleza o CenpHub, série de debates sobre as relações entre anunciantes, agências, veículos de mídia e elos digitais.

Horizontais

Cabeça - As contas não pagas e a pressão financeira estão afetando a saúde mental dos brasileiros. Em pesquisa da Serasa, realizada com o Instituto de Pesquisa Opinion Box, revela que 84% dos brasileiros afirmam já ter tido a saúde mental afetada por problemas financeiros.

Estradas - A PM passou a patrulhar trechos das BRs 116 e 222, nas áreas urbanas em Fortaleza, sobretudo. Nestas primeiras semanas, diz que as rodovias estão sendo estudadas para identificar quais os horários de pico e a movimentação diária de veículos no local, para definir os pontos e horários das fiscalizações. Ora, não é só obter informações de quem já fazia isso, a PRF?



