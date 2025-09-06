Fortaleza lança sócio-torcedor gratuito

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Palermo chega e comanda primeiro treino no Fortaleza

Em fase difícil, porém alimentada pela esperança com o novo treinador, Martín Palermo, o Fortaleza Esporte Clube age também com seus torcedores. Lançou o plano “Pra Todo Tricolor”. Com ele, qualquer torcedor que ainda não é sócio poderá realizar seu cadastro diretamente em sociofortaleza.com.br e se juntar ao programa de maneira gratuita.

Após a conclusão do cadastro, o associado terá direito ao acesso gratuito a até três partidas por temporada, conforme jogos e setores previamente definidos pelo clube. As vagas são limitadas, e o check-in estará disponível somente para os torcedores que já tiverem realizado o cadastro facial.

Nessa modalidade, o associado terá quarta prioridade no check-in, ou seja, antes da liberação para o público geral, contudo, após os planos pagos. O acesso ao estádio será realizado por meio de reconhecimento facial.