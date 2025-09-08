Angela Ro Ro deixa 145 músicas e 271 gravações

Redator do blog e coluna homônimos, diretor de Jornalismo da Rádio O POVO/CBN e CBN Cariri, âncora do programa O POVO no Rádio e editor-geral do Anuário do Ceará
Redator do blog e coluna homônimos, diretor de Jornalismo da Rádio O POVO/CBN e CBN Cariri, âncora do programa O POVO no Rádio e editor-geral do Anuário do Ceará
Angela Ro Ro deixa 145 obras musicais e 271 gravações registradas no banco de dados do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad). Entre elas, destaca-se “Amor meu grande amor”, sua canção mais regravada, com 39 fonogramas liberados.
Como determina a Lei dos Direitos Autorais brasileira (9610/98), eventuais herdeiros recebem rendimentos em direitos autorais de músicas tocadas no Brasil por 70 anos após sua morte (ou de autores parceiros, no caso de canções feitas em parceria).
(nos últimos cinco anos no Brasil nos segmentos de Rádio, Casa de Festas e Diversão e Sonorização Ambiental)
1
Amor meu grande amor
Ana Terra / Angela Ro Ro
2
Só nos resta viver
Angela Ro Ro
3
Tola foi você
Angela Ro Ro
4
Compasso
Ricardo Mac Cord / Angela Ro Ro
5
Fogueira
Angela Ro Ro
6
Feliz da vida
Moska / Angela Ro Ro
7
A vida e mesmo assim
Angela Ro Ro
8
Cobaias de deus
Cazuza / Angela Ro Ro
9
Came e case
Angela Ro Ro
9
Gota de sangue
Angela Ro Ro
10
Monica
Angela Ro Ro
1
Amor meu grande amor
Ana Terra / Angela Ro Ro
2
Agito e uso
Angela Ro Ro
3
Fogueira
Angela Ro Ro
4
Só nos resta viver
Angela Ro Ro
5
Não há cabeça
Angela Ro Ro
