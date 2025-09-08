Angela Ro Ro deixa 145 músicas e 271 gravações

Foto: Chico Alencar/O POVO em 30-09-2015 Angela Ro Ro, ícone da MPB, morre aos 75 anos. (Foto: Chico Alencar/O POVO em 30-09-2015)

Angela Ro Ro deixa 145 obras musicais e 271 gravações registradas no banco de dados do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad). Entre elas, destaca-se “Amor meu grande amor”, sua canção mais regravada, com 39 fonogramas liberados.

Como determina a Lei dos Direitos Autorais brasileira (9610/98), eventuais herdeiros recebem rendimentos em direitos autorais de músicas tocadas no Brasil por 70 anos após sua morte (ou de autores parceiros, no caso de canções feitas em parceria).

RANKING DAS MÚSICAS MAIS TOCADAS

(nos últimos cinco anos no Brasil nos segmentos de Rádio, Casa de Festas e Diversão e Sonorização Ambiental)

1

Amor meu grande amor

Ana Terra / Angela Ro Ro

2

Só nos resta viver

Angela Ro Ro

3

Tola foi você

Angela Ro Ro

4

Compasso

Ricardo Mac Cord / Angela Ro Ro

5

Fogueira

Angela Ro Ro

6

Feliz da vida

Moska / Angela Ro Ro

7

A vida e mesmo assim

Angela Ro Ro

8

Cobaias de deus

Cazuza / Angela Ro Ro

9

Came e case

Angela Ro Ro

9

Gota de sangue

Angela Ro Ro

10

Monica

Angela Ro Ro

Top 5 das músicas de autoria de Angela Ro Ro mais gravadas





1

Amor meu grande amor

Ana Terra / Angela Ro Ro

2

Agito e uso

Angela Ro Ro

3

Fogueira

Angela Ro Ro

4

Só nos resta viver

Angela Ro Ro

5

Não há cabeça

Angela Ro Ro