Chevrolet Spark será fabricado em Horizonte (CE)

Foto: DIVULGAÇÃO CHEVROLET SUV elétrico Spark

A Chevrolet vai produzir o SUV elétrico Spark EUV elétrico em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza ainda este ano. A informação foi confirmada pela montadora à colunista Paula Gama, do Uol. O local é a antiga fábrica da Troller. Hoje, o galpão é gerido pela empresa de produtos logísticos Comexport.

A pré-venda do modelo começou em julho. O carro é a aposta da General Motors de hatch compacto elétrico. O modelo importado com base chinesa, será vendido no Brasil a preço de veículo nacional, a partir de R$ 159.990.

Foi lançado com posicionamento para brigar uma fatia de mercado do BYD Dolphin, por R$ 159.800.

O SUV compacto é equipado com motor elétrico de 180 Newton por metro (N/m) de força. Faz de 0 a 100 km/h em 11 segundos, roda 258 quilômetros com uma carga completa no intenso ciclo do Inmetro e precisa de apenas 35 minutos para energizar a bateria de 30% a 80% em rede contínua (de 50Kw).

A antiga unidade da Troller produzia o jipe T4, mas foi fechada em 2021 quando a Ford encerrou a produção e enterrou a marca. Havia comoprado de Mário Araripe apenas para utilizar incentivos fiscais na fábrica que manetinha em Camaçari (BA).

Hoje com a Comexport estava na fase captação de invenestimentos para montagem multimarcas de veículos eletrificados. A capacidade inicial estimada é entre 30 mil e 40 mil unidades por ano.



