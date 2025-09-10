Latam amplia voos para o Ceará na alta estação

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 23.06.25 Avião da Latam no Aeroporto Pinto Martins (Fco Fontenele/O POVO)

A Latam vai ampliar sua operação com mais dois mil voos extras, considerando pousos e decolagens, e a ativação de seis rotas extras domésticas. Para o Ceará, será reativada a rota Fortaleza–Belo Horizonte/Confins, com cinco voos semanais. No aeroporto de Guarulhos, principal hub de conexões da companhia,haverá o dobro de voos para Juazeiro do Norte e Jericoacoara (cujo aeroporto fica em Cruz). Passam de sete para 14 voos semanais. Já de Congonhas, para Fortaleza passa de 21 para 27 semanais.

Ao todo, a Latam diz que os aumentos representam um potencial de 385 mil passageiros adicionais. No período, a companhia terá mais de 42.700 voos, refletindo um crescimento de 6% na oferta de assentos-quilômetro em relação ao planejado e de 9% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

As seis rotas novas ou reativadas são: São Paulo/Congonhas–Teresina, São Paulo/Congonhas–Aracaju, Fortaleza–Belo Horizonte/Confins, Rio de Janeiro/Santos Dumont–Salvador, Rio de Janeiro/Santos Dumont–Porto Seguro e Rio de Janeiro/Galeão–Florianópolis. Essas estreias ampliam a conectividade da malha aérea da LATAM e fortalecem o acesso a destinos de lazer muito procurados no período.

“Com esses ajustes, a Latam reforça sua estratégia de oferecer mais conectividade aos destinos de lazer mais procurados pelos brasileiros durante a alta temporada, ao mesmo tempo em que otimiza sua malha para atender à demanda de forma eficiente e sustentável”, disse em nota Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LatamBrasil.

No aeroporto de Guarulhos, também haverá aumento para para Maceió (de 35 para 42 semanais). O aeroporto de Congonhas a Latam tabém vai aumentar as frequências para Maceió (de 7 para 14 semanais), Recife (de 28 para 34 semanais), Teresina (nova rota, com 7 semanais), Natal (de 7 para 14 semanais), Salvador (de 44 para 51 semanais), Porto Seguro (de 21 para 28 semanais) e Ilhéus (de 2 para 9 semanais). Também haverá reforços em outros destinos: Campo Grande (de 8 para 10 semanais), João Pessoa (de 7 para 9 semanais), Aracaju (rota sazonal reativada, com 2 semanais) e Foz do Iguaçu (de 14 para 16 semanais).

Em Fortaleza, a Latam, alem de retomar a rota sazonal para Belo Horizonte/Confins, com cinco voos semanais, fará crescimento para Juazeiro do Norte (de 4 para 7 semanais), Parnaíba (de 2 para 3 semanais) e Belém (de 7 para 12 semanais). Também terão reforço as rotas para São Luís (de 7 para 10 semanais), Manaus (de 7 para 12 semanais) e Teresina (de 7 para 11 semanais).

No aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, duas rotas inéditas para a Bahia serão inauguradas: Salvador (7 semanais) e Porto Seguro (7 semanais). No Galeão, a companhia passará a operar a rota sazonal para Florianópolis, também uma novidade na malha, com sete voos semanais.

Em Curitiba, será ampliada a rota para Foz do Iguaçu. Passará de 7 para 14 voos semanais.

Com a inauguração de suas operações em Dourados (MS), nesta segunda-feira, 8, a Latam alcançou o seu recorde de 58 aeroportos em todo o país.

No primeiro semestre de 2025, a companhia ampliou em 8,5% a sua oferta doméstica de assentos (ASK) no Brasil e prevê encerrar o ano com alta entre 9,5% e 10,5%. Já inaugurou 8 novas rotas, incluindo 5 bases (Pelotas, Fernando de Noronha, Ribeirão Preto, Campinas e Bonito).

No mercado internacional, mantém a liderança no Brasil com voos próprios do país para 90 destinos no exterior, projetando crescimento de até 11% na oferta. Entre as novidades estão rotas já inauguradas - Fortaleza–Lisboa, Rio–Buenos Aires e Porto Alegre-Buenos Aires, além de lançamentos já anunciados como Florianópolis--Lima e Guarulhos–Córdoba.

A empresa de capital majoritário chileno, tem 167 aeronaves no Brasil. De acordo com a Anac, a Latam lidera os mercados doméstico e internacional do Brasil desde 2021 e, pelo segundo ano consecutivo, é a preferida dos viajantes corporativos no país, segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp).

São Paulo, 10 de setembro de 2025 - Durante a alta temporada de verão no Brasil, entre 15 de dezembro de 2025 e 8 de fevereiro de 2026, a LATAM ampliará sua operação com mais 2 mil voos extras, considerando pousos e decolagens, e a ativação de 6 rotas extras domésticas, o que representa um potencial de 385 mil passageiros adicionais. No período, a companhia terá mais de 42.700 voos, refletindo um crescimento de 6% na oferta de assentos-quilômetro em relação ao planejado e de 9% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

No total, serão 6 rotas novas ou reativadas: São Paulo/Congonhas–Teresina, São Paulo/Congonhas–Aracaju, Fortaleza–Belo Horizonte/Confins, Rio de Janeiro/Santos Dumont–Salvador, Rio de Janeiro/Santos Dumont–Porto Seguro e Rio de Janeiro/Galeão–Florianópolis. Essas estreias ampliam a conectividade da malha aérea da LATAM e fortalecem o acesso a destinos de lazer muito procurados no período.

“Com esses ajustes, a LATAM reforça sua estratégia de oferecer mais conectividade aos destinos de lazer mais procurados pelos brasileiros durante a alta temporada, ao mesmo tempo em que otimiza sua malha para atender à demanda de forma eficiente e sustentável”, analisa Aline Mafra, Diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil.

ENTENDA A OPERAÇÃO DE VERÃO DA LATAM

No aeroporto de Guarulhos, principal hub de conexões da LATAM, a companhia reforçará sua conectividade para o Nordeste com aumento de voos para Maceió (de 35 para 42 semanais), Jericoacoara (de 7 para 14 semanais) e Juazeiro do Norte (de 7 para 14 semanais).

O aeroporto de Congonhas, na capital paulista, também receberá reforço na conectividade para destinos do Nordeste. Receberão incrementos Maceió (de 7 para 14 semanais), Recife (de 28 para 34 semanais), Fortaleza (de 21 para 27 semanais), Teresina (nova rota, com 7 semanais), Natal (de 7 para 14 semanais), Salvador (de 44 para 51 semanais), Porto Seguro (de 21 para 28 semanais) e Ilhéus (de 2 para 9 semanais). Também haverá reforços em outros destinos: Campo Grande (de 8 para 10 semanais), João Pessoa (de 7 para 9 semanais), Aracaju (rota sazonal reativada, com 2 semanais) e Foz do Iguaçu (de 14 para 16 semanais).

Em Fortaleza, a LATAM retomará a rota sazonal para Belo Horizonte/Confins, com 5 voos semanais, e ampliará a conectividade regional. Haverá crescimento em Juazeiro do Norte (de 4 para 7 semanais), Parnaíba (de 2 para 3 semanais) e Belém (de 7 para 12 semanais). Também terão reforço as rotas para São Luís (de 7 para 10 semanais), Manaus (de 7 para 12 semanais) e Teresina (de 7 para 11 semanais).

No aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, duas rotas inéditas para a Bahia serão inauguradas: Salvador (7 semanais) e Porto Seguro (7 semanais). No Galeão, a companhia passará a operar a rota sazonal para Florianópolis, também uma novidade na malha, com sete voos semanais.

Por fim, em Curitiba, será ampliada a rota para Foz do Iguaçu, outro importante destino turístico, que passará de 7 para 14 voos semanais.

EXPANSÃO HISTÓRICA NO BRASIL EM 2025

Com a inauguração de suas operações em Dourados (MS), nesta segunda-feira (8 de setembro), a LATAM alcançou o seu recorde de 58 aeroportos em todo o país.

No primeiro semestre de 2025, a companhia ampliou em 8,5% a sua oferta doméstica de assentos (ASK) no Brasil e prevê encerrar o ano com alta entre 9,5% e 10,5%. Já inaugurou 8 novas rotas, incluindo 5 bases (Pelotas, Fernando de Noronha, Ribeirão Preto, Campinas e Bonito).

No mercado internacional, mantém a liderança no Brasil com voos próprios do país para 90 destinos no exterior, projetando crescimento de até 11% na oferta. Entre as novidades estão rotas já inauguradas - Fortaleza–Lisboa, Rio–Buenos Aires e Porto Alegre-Buenos Aires, além de lançamentos já anunciados como Florianópolis--Lima e Guarulhos–Córdoba.

Com 167 aeronaves no Brasil, a companhia segue modernizando sua frota e ampliando a conectividade de forma sustentável, com um histórico de alta pontualidade e baixos índices de cancelamento de voos.

De acordo com a ANAC, a LATAM lidera os mercados doméstico e internacional do Brasil desde 2021 e, pelo segundo ano consecutivo, é a preferida dos viajantes corporativos no país, segundo a Abracorp (Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas).



Sobre o Grupo LATAM



A LATAM Airlines S.A. e suas afiliadas são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, África, Estados Unidos e o Caribe.



O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A321neo, A320, A320neo e A319.



LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as afiliadas de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 21 aeronaves de carga. Essas afiliadas de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.

