BC age, mas mercado acha pouco

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 30.07.25 - 20 anos do assalto ao Banco Central - Na foto: Prédio do Banco Central na Av. Duque que Caxias (Fco Fontenele/O POVO)

O anúncio pelo Banco Central de novas medidas para conter os riscos de fraudes no sistema financeiro foram recebidas pelo mercado como ainda muito tímidas. O Bacen baixou norma obrigando as instituições autorizadas a rejeitar transferências que tenham como destinatárias contas com "fundada suspeita de envolvimento em fraude". Definiu que devem recorrer a "todas as informações disponíveis, incluindo aquelas constantes em sistemas eletrônicos e bases de dados de caráter público ou privado, para avaliarem o envolvimento das contas em fraudes".

Oficialmente, foram saudadas. Para o presidente da Federação dos Bancos, a Febraban, Isaac Sidney, as medidas representam avanço fundamental para impedir que as contas dos clientes (PF e PJ), alugadas ou abertas com fraude, sejam canais para acolher e pulverizar recursos espúrios do crime organizado, especialmente para lavagem de dinheiro. "A medida já é, voluntariamente, adotada por alguns bancos e agora se torna obrigatória para todos os participantes do sistema financeiro nacional".

Isaac afirmou que a autoridade monetária agiu com “especial acerto” ao determinar a vigência imediata da norma e ao fixar prazo curto para sua implantação. “Isso porque não se mostra minimamente admissível que qualquer instituição financeira, havendo suspeita de ‘contas laranja’ e contas fraudulentamente abertas, possa deixar de fazer alertas ou, muito menos, possa permitir transações de pagamento e transferência para contas destinatárias com essas características”.

Além de maior rigor sobre o fluxo de recursos que transitam por contas com suspeita de fraudes, o regulador e a indústria precisam avançar para termos o banimento, do sistema financeiro, de CPFs e o CNPJs de pessoas e empresas comprovadamente usadas para fazer transitar e escoar recursos ilícitos.

Ele defende a punição rigorosa de instituições financeiras e de seus dirigentes que compactuam com más práticas ou que são negligentes com o processo de abertura e manutenção de contas usadas para facilitar o proveito do crime.

FÉRIAS

Latam amplia voos para o Ceará na alta estação

A Latam vai ampliar sua operação com mais dois mil voos extras, considerando pousos e decolagens, e a ativação de seis rotas extras domésticas. Para o Ceará, será reativada a rota Fortaleza-Belo Horizonte/Confins, com cinco voos semanais. No aeroporto de Guarulhos,haverá o dobro de voos para Juazeiro do Norte e Jericoacoara (cujo aeroporto fica em Cruz). Passam de sete para 14 voos semanais. Já de Congonhas, para Fortaleza passa de 21 para 27 semanais.

FÉRIAS II

Gol aumenta em 10% oferta de voos para o Nordeste

A Gol Linhas Aéreas vai ampliar a malha entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026. Ao todo, 65 mil voos e cerca de 12 milhões de assentos, entre nacionais e internacionais - alta de 15%, ante o último verão. Para o Nordeste, 10% a mais. A retomada das operações para Fernando de Noronha é um dos trunfos.

Serão as primeiras férias de verão com voos diretos de São Paulo e Recife. Salvador é o hub na região e terá mais operações para Fortaleza. De Brasília também vai expandir para a capital cearense. Entre as novas rotas, Foz do Iguaçu-Fortaleza.

Foto: Evandro Teixeira/Acervo IMS Caça ao estudante durante a Sexta-feira Sangrenta, série de manifestações contra a ditadura realizadas no centro do Rio e duramente reprimidas pelo regime

NO DIA SEGUINTE

Autor de "Pra não dizer que não falei das flores" faz 90

No dia seguinte à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus por tramar um golpe de estado, Geraldo Vandré completa 90 anos. O aniversariante deste dia 12 de setembro é autor de uma música que se tornou hino contra a Ditadura de 1964, "Pra não dizer que não falei das flores".

A canção é a segunda mais executada da carreira dele, com 87 regravações, segundo Ecad. Vandré tem 89 obras musicais e 76 gravações cadastradas. "Disparada", parceria com Théo de Barros, é tanto a mais tocada nos últimos cinco anos quanto a mais regravada, com 139 fonogramas.

SETEMBRO AMARELO

Custos com a saúde mental crescem e dão dor de cabeça

Os custos para tratamento da saúde mental são dor de cabeça para muitos. Pesquisa realizada pela Serasa em parceria com a Opinion Box aponta que os principais investimentos estão relacionados a remédios e terapias: 38% com medicamentos, 21% em terapia e psicólogo, 17% com plano de saúde e 16% em consultas com psiquiatras. No ano passado, os gastos com medicamentos representavam 24%. Subiram 14 pontos percentuais em um ano. Os demais custos também aumentaram.

Horizontais

Rir e chorar - As fabricantes de motocicletas do Pólo de Manaus produziram 185.952 motocicletas em agosto. Foi o melhor resultado do ano. Crescimento de 13,4% versus agosto de 2024. Faz rir e faz chorar. Motos são saída para transporte público ruim.

Nordeste - A economia do Nordeste manteve trajetória positiva no primeiro semestre. Teve crescimento acumulado de 2,4% no Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR-NE), medido pelo Banco Central. A Bahia foi o destaque, com alta de 3,9% no período. O agro pesou.