Parko faz evento pelos 10 anos e abrirá loja no Iguatemi Bosque

Foto: Camila de Almeida Luan Goes comanda a marca de moda masculina Parko

A marca cearense Parko faz evento neste sábado, 13, no Ahau Beach Club, na Praia do Futuro, para marcar os 10 anos de mercado. Fundada em 2015 por Luan Goes, a marca abriu a primeira loja física em Fortaleza, em 2017. Hoje tem operações em Jericoacoara e em Pipa, no Rio Grande do Norte. Pelo e-commerce, vende para todo o País. Até o fim do ano, abre nova loja no Shopping Iguatemi Bosque. Será a quarta operação física.

SERVIÇO

Data: 13/09

Horário: a partir das 12h30min (Evento aberto ao público)

O downwind Sabiaguaba - Praia do Futuro começa às 10 horas

Local: Ahau Beach Club | Praia do Futuro, Fortaleza

Atrações: DJ Sets com Lari B., Taui Castro, Aires/D e Show com Igor Montenegro.

Entrada/convite: Aberto ao público com couvert artístico