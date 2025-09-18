Segurança: respostas há, mas não respondem

Foto: LEANDRO CHEMALLE/ESTADÃO CONTEÚDO Polícia em prédios da Faria Lima, em cumprimento de mandados da operação Carbono Oculto

Não falta empenho da Secretaria da Segurança Pública do Ceará para combater as tais facções criminosas. Há investimentos em pessoal, equipamentos e em inteligência, para além dos giroflex e das sirenes. Há também cobrança por parte do Palácio da Abolição. Na insegurança reside o principal flanco aberto na imagem dos governos, mostram as pesquisas. A angústia não é apenas cearense. Campeia Brasil afora. E, sim, a ausência de uma ação federal mais profunda é visível.

As respostas também há. Incluem operações espetaculares e prisões. Muitas prisões. E são justamente as respostas o que ampliam o ceticismo geral. A opinião média, mesmo leiga, compreende que os acendedores de fogos de artifício são apenas isso. Não passam de uma legião de miseráveis integrantes do crime, mas sem nenhuma relevância. A operação que fustigou uma facção em plena Faria Lima, o ventre da besta financeira em São Paulo, foi um exceção meritória.

O ex-secretário nacional da Segurança Pública, o coronel da reserva da PM de São Paulo José Vicente da Silva, diz que as queimas de fogos em Fortaleza são demonstrações públicas de força que não são comuns em organizações mais estruturadas. Ele explica que em São Paulo o PCC foca em gerar lucro e evitar confrontos diretos com as forças de segurança, o que garante a continuidade das operações.

"O crime organizado de verdade não faz esse tipo de ação. São facções um tanto primitivas", afirmou em entrevista ao programa O POVO no Rádio, na rádio O POVO CBN. O coronel avalia que a ousadia dos grupos também está relacionada à percepção de que a resposta da polícia no Estado é insuficiente. Segundo ele, as facções continuam expandindo territórios e formando alianças. "Estão enxugando gelo", disse sobre a ação da Polícia. Para ele, deve haver uma revisão nas estratégias da polícia cearense para conter o avanço das organizações.

ETARISMO

Justiça manda reintegrar demitido pela idade

A 3ª Vara do Trabalho de Fortaleza decidiu reintegrar um empregado dispensado devido a idade avançada. Na sentença, o juiz do trabalho Ronaldo Solano Feitosa sustenta que o etarismo configura tratamento desigual e injustificado, atentando contra a dignidade do trabalhador.

O magistrado determinou a reintegração imediata, sob pena de multa diária de um mil reais, além do pagamento de indenização por danos morais devido a dispensa discriminatória no valor de R$ 30 mil.

O assistente de TI manteve vínculo de emprego com a estatal Dataprev de janeiro de 1977 a abril de 2025, quando foi dispensado sem justa causa. Sob alegação de que a empresa estaria renovando seu quadro pessoal.

NIB

Chamada para projetos no Nordeste chega a R$ 127 bi

A chamada pública de projetos para o Nordeste da Nova Indústria Brasil (NIB) recebeu propostas que somam R$ 127,8 bilhões. Isto equivale a cerca de 13 vezes a estimativa inicial de R$ 10 bilhões. Lançada em maio, a chamada ofereceu R$ 10 bilhões em crédito para projetos estruturantes com foco em inovação, reindustrialização e desenvolvimento sustentável. O prazo para envio das propostas encerrou na segunda-feira passada.

Foto: BOSQUIN LACERDA- DIVULGAÇÃO O economista-chefe da Pequod Investimentos, Diogo Almeida

ANÁLISE

O porvir depois da superquarta

O economista-chefe da Pequod Investimentos, Diogo Almeida, avalia no cenário "pós-Superquarta", com as decisões de manutenção dos juros no Brasil, em 15% ao ano, e de corte nos Estados Unidos, que a redução dos juros americanos favorece a continuidade do movimento de diversificação dos investimentos para outras geografias - dentre elas as economias emergentes, como o Brasil.

"Neste contexto, a manutenção dos juros elevados no Brasil deve continuar a estimular a entrada de capital". Já ante as projeções de que o Copom deve pisar no freio até o início de 2026, diz, impulsiona o mercado de ações.

NUTRIÇÃO

Caranguejo abatido no gelo é melhor do que na água quente, diz pesquisa

Pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde (PPGNS) da Uece em parceria com a UFC, Unilab e o Nutec publicaram um estudo inédito sobre a composição mineral do caranguejo-uçá, o mais consumido em Fortaleza. O artigo foi destaque na edição especial "Chemistry in Brazil: Advancing through Open Science" da revista internacional ACS Omega.

Pouco se sabia sobre a composição mineral. Entre os achados mais relevantes está: o sacrifício do caranguejo com gelo preserva melhor os teores minerais do que o método com água fervente. De todo modo, fazem novos estudos para confirmar os resultados.

Horizontais

Unimed - A Unimed Soluções, holding da Unimed Fortaleza, contratou a Arêa Leão Contabilidade & Assessoria Tributária para assessoria financeira e jurídica, criação da Unitech, empresa voltada a soluções de tecnologia para a saúde, e a aquisição de 50% da Poncetech, especializada em automação, inteligência artificial e melhoria de processos.

O avião, o avião - A Gol recebeu na quarta-feira seu mais novo Boeing 737 MAX 8, a 58ª aeronave deste modelo da frota.



