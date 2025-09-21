Novos caminhos para o Interior

Foto: Samuel Setubal Melões no Supermercado Pinheiro. Cerca de 90% das frutas, legumes e verduras são de produtores locais, mamão, manga, melão, maça, uvas acerolas, pescados, poupa de açaí e mel

É bem repetitiva a ladainha de prefeitos do Interior do Ceará - e não é diferente Brasil afora, em especial no Nordeste - quanto à atração de investimentos. Na porta dos órgãos de desenvolvimento - no Ceará, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) - pedem uma indústria de qualquer coisa. Calçados são o desejo principal. O símbolo é a Grendene. Veio para o estado em 1994 para se instalar em Sobral, terra do governador de então, Ciro Gomes. Hoje opera sete plantas.

Na época, imberbe, o redator da Coluna perguntou a Alexandre Grendene o que atraía a gaúcha ao estado. Era apenas mão de obra barata e incentivo fiscal? A resposta nem importa. Era pelo binômio sim. Trouxe a manufatura, a parte mais barata do negócio. Design, marketing, conta publicitária e cúpula nunca vieram. É a mesma lógica do modelo de produção da Apple. Califórnia (criação) China (produção). Hoje, o Ceará tem cerca de 70 mil pessoas empregadas no setor, o que lhe confere o segundo lugar no País, atrás apenas do Rio Grande do Sul, segundo a associação do setor, a Abicalçados. Quase sempre, são empresas sem nenhuma conexão com o Ceará, afora o chão de fábrica e uma ou outra ação pontual de relacionamento.

Mas o que o mercado, os nobres prefeitos, estado e União andam pensando sobre novos caminhos para a economia do Interior? Poderia ser uma cultura nova no agro (arroz e feijão não), novos roteiros turísticos na zona rural (o Cariri tem um Geopark reconhecido pela Unesco), o artesanato ou a qualificação de rebanhos para a produção de queijos mais finos (e caros), para citar um punhado de exemplos. Nada que já não tenha sido perquirido por uma série de estudos a repousar em gavetas de chapa branca.

O caso do agro

O agro, a propósito, é um caso de sucesso no Ceará. Houve essa trilha aberta pelo Estado e empresas. As culturas irrigadas de frutas tropicais eram uma realidade inimaginável até então, nos anos 1990. Hoje, na época da colheita, só uma empresa, a Agrícola Famosa, emprega oito mil trabalhadores com carteira assinada. É a maior exportadora de melão do Brasil. A cearense Itaueira outros 3,5 mil. Sobre os laticínios, é emblemático ser Fortaleza a sede da Alvoar Lácteos, uma das três maiores do País - fruto da sociedade entre a cearense Betânia Lácteos, a família Antunes (dona da mineira Embaré, detentora da marca Camponesa) e o fundo de private equity Arlon.

Estado e empresas

A mão do mercado não irá ordenhar sozinho, tampouco os governos. Mas a história mostra como foi o contribuinte quem bancou a pesquisa, vide o papel da Embrapa. Quanto ao leite, aliás, para novas modalidades de produtos ainda existem limitações. Falta know-how. Quem é do ramo sabe que os queijos finos precisam de plantas sofisticadas do ponto de vista de segurança alimentar. Até há avanços, mas o mercado hoje ainda é muito voltado para queijos frescos à italiana (burrata, cottage, creme de ricota). O brasileiro adora queijos spreadable "espalháveis". Daqueles de passar no pão. É um hábito que vem do requeijão e que não exige tanta sofisticação.Muito a fazer.

A agenda do agro é bem diversificada. O estado se destaca na produção de flores ornamentais. A produção de mel é uma das mais importantes do Nordeste. O Ceará é o maior produtor de caju do Brasil - a castanha de caju é um produto símbolo. A produção de tilápia e o cultivo de camarão em fazendas (carcinicultura) cresce. Em 2024, o agro foi o que apresentou maior crescimento no Ceará, com avanço de 25,16%. Tudo isso, apesar de tudo o que não foi feito.

APROVADO EM COMISSÃO

Fazer supermercado e farmácia

A aprovação pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado da proposta que autoriza a venda de medicamentos e a instalação de farmácias dentro de supermercados foi um meio termo. Os supermercados queriam muito e as farmácias não queriam nem ouvir. Pelo aprovado até agora, haverá espaços separados e a presença física de farmacêuticos. Não havendo recurso para votação no plenário do Senado, poderá seguir para a Câmara dos Deputados. Para virar lei, precisa da assinatura do presidente Lula. O diretor do Supermercado Pinheiro, Honório Pinheiro, diz que vários países já praticam. "Acreditamos que teremos equação de custo com preço melhor". Para Honório, o que há é um mercado em disputa. "Temos uma reparação a fazer. As farmácias podem vender produtos de supermercados, mas os supermercados não podem vender produtos de farmácia?". Para os mercantis, é ótimo. A farmácia aumenta o tráfego de clientes (cross-selling) e ocupa a área com produtos de maior margem. Ao mesmo tempo, a lógica do medicamento precisa ser diferente da dos itens de consumo comuns. O espaço separado é para mitigar um efeito consumista. Será o bastante?

NO CEARÁ

Pesquisa mostra que celular melhorou renda de 72%

Pesquisa realizada pela PayJoy, fintech com foco no crédito para populações de baixa renda, mostra que 72% dos pesquisados aumentaram a renda após financiar um smartphone e utilizá-lo em atividades profissionais ou de empreendedorismo. A proporção de cearenses com renda acima de R$ 2.500 saltou de 22,8% para 50% após a aquisição do celular. Outro dado: 50,5% melhoraram o trabalho autônomo e 17,7% iniciaram um novo negócio com o apoio do dispositivo. Setores em destaque: vendas online (33,3%), serviços como aplicativos, entregas e diaristas (22,6%) e produção de conteúdo digital (7%).

EXÉRCITO

Justiça Militar confirma condenação de coronel 171

O Superior Tribunal Militar (STM) decidiu, por unanimidade, declarar a indignidade para o oficialato de um coronel do Exército, condenado por estelionato contra a corporação. O oficial havia sido sentenciado, em 2020, na primeira instância, em Recife, à pena de oito anos de reclusão, decisão confirmada pelo próprio STM. O coronel foi apontado como um dos cabeças de um esquema criminoso no Hospital Militar de Área de Recife (HMAR). Envolvia a emissão de notas de empenho e fiscais para simular a compra de materiais de informática e medicamentos jamais entregues.

LATAM

As nuvens na rota do voo Fortaleza- Parnaíba

O novo voo da Latam entre Fortaleza e Parnaíba, no Piauí, inaugurado no dia 13 passado com duas frequências semanais, tem uma rota anuviada pela frente. As três frequências na alta estação serão uma experiência. Historicamente foi difícil manter a ligação aérea, tanto que não havia há tempos. No passado, a Varig, por meio de subsidiária, já fez um modelo pinga-pinga para Parnaíba e também cidades como Juazeiro do Norte, Petrolina (PE) e Imperatriz (MA). Usava aviões Brasília, de 30 lugares. Ainda assim não deu. Todo dia não sustenta. Aeronave grande, como o A320 da Latam, torna ainda mais difícil. As relações de Fortaleza com Parnaíba são históricas, pela influência da Capital cearense sobre a segunda maior cidade do Piauí. Pelo modal rodoviário, a ligação era pela extinta Expresso de Luxo, depois via Guanabara. A curta distância torna caro pousar e decolar. São 55 minutos. O preço - algo como R$ 400 um trecho - empatava com o preço do Leito pela Guanabara, mas esta baixou pela metade. Faz em cerca de nove horas.

SISTEMA PAVPLUS

Impacto Protensão exporta inovação em concreto para a Europa

O engenheiro cearense Joaquim Caracas, um dos mais engenhosos empresários do País - com 33 patentes e 16 em análise no Brasil e dois pedidos nos EUA, sendo o engenheiro com mais patentes no País - embarcou para a Europa dois contêineres de uma inovação criada por ele, na Impacto Protensão, o sistema Pavplus. Em linhas gerais, um sistema estrutural que combina características de lajes nervuradas com as de lajes maciças protendidas. É o primeiro sistema de concreto protendido patenteado no Brasil com validade mundial. "Foi considerada a segunda invenção brasileira em estruturas de concreto — a primeira tendo sido do engenheiro Otto Baumgart, em 1930, nas pontes sucessivas". Caracas lembra que seu avô, Quincas, no início do século XX, vendeu borracha cearense para os europeus. "A história se repete — mas em novas páginas. Levamos ao mundo não mais a borracha, mas uma inovação que promete transformar a engenharia civil". Noutros termos, diz Caracas, se ontem nossos antepassados exportavam matéria-prima, hoje exportamos inovação.

horizontais

Ciclovia da Dom Luís - Amanhã, 22, começa a obra da ciclovia da Dom Luís. Por volta das 7h30min o prefeito Evandro Leitão estará lá com o secretário de Conservação e Serviços Públicos, Abreu Machado, engenheiro e ex-prefeito do campus do Pici, da UFC. Assim, prefeito e ex-prefeito.

40 andares no Cocó - A BSPAR apresentou ao mercado o residencial BS Rubi, no Cocó. Será o quinto residencial da empresa no bairro. Com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 215 milhões, terá apartamentos de 154m2, 190 a 229m2. Haverá 66 unidades em 134 metros de altura - 40 andares.

Pós - A Uece tem inscrições abertas para a XVII turma da Pós em Administração Financeira, com a coordenação do PHD economista Lauro Chaves. Inscrições até 10 de outubro. Um ano de disciplinas e seis meses para a elaboração da monografia.

Multiplicação - O Cade aprovou a aquisição, pela Bimbo, de seis empresas do Grupo Wickbold, dentre elas a Wickbold. A Bimbo tem no menu pães, bolos, bisnagas e salgadinhos sob marcas como Pullman, Plusvita, Artesano, Ana Maria, Nutrella, Rap10 Bisnaguito, Crocantíssimo e Takis. Já a Wickbold vende as marcas Wickbold, Seven Boys, Do Forno e Tá Pronto!.

Cabos do crime - No Rio, o provedor de internet Leste Telecom voltou a registrar atos criminosos a comprometer o funcionamento dos serviços de internet em Niterói. Cientes denunciaram que um provedor não identificado teria cortado cabos de operadoras e provedores que já atuavam na localidade ao lançar sua própria rede.

Energia - O Proenergia Summit 2025, nesta quarta e quinta-feira, no Centro de Eventos do Ceará, espera atrair quatro mil visitantes. Nesta sétima edição, o homenageado do evento será o governador Elmano de Freitas (PT). Vai receber o Troféu Jurandir Picanço.



