Gonzaguinha 80 anos; compositor deixou 309 músicas

Redator do blog e coluna homônimos, diretor de Jornalismo da Rádio O POVO/CBN e CBN Cariri, âncora do programa O POVO no Rádio e editor-geral do Anuário do Ceará
Redator do blog e coluna homônimos, diretor de Jornalismo da Rádio O POVO/CBN e CBN Cariri, âncora do programa O POVO no Rádio e editor-geral do Anuário do Ceará
Gonzaguinha completaria 80 anos no último dia 22. O filho de Luiz Gonzaga deixou 309 obras musicais e 371 gravações cadastradas no banco de dados do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad). Dentre as obras, “O que é o que é” é a composição mais tocada nos últimos cinco anos e também a mais regravada, com 154 registros. Todas as composições do ranking do Ecad têm letra e musica de autoria dele.
Outros clássicos como “Lindo lago do amor”, “Explode coração” e “Sangrando” também se destacam. Maria Bethânia é a intérprete que mais regravou músicas de Gonzaguinha, com 51 gravações identificadas no banco de dados.
Gonzaguinha morreu em 29 de abril de 1991.
Como determina a Lei dos Direitos Autorais brasileira (9610/98), seus herdeiros receberão rendimentos em direitos autorais de suas músicas tocadas no Brasil por 70 anos após sua morte (ou de autores parceiros, no caso de canções feitas em parceria).
(Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)
1
O que é o que é
Gonzaguinha
2
Lindo lago do amor
Gonzaguinha
3
Sangrando
Gonzaguinha
4
É
Gonzaguinha
5
Explode coração
Gonzaguinha
6
Começaria tudo outra vez
Gonzaguinha
7
Grito de alerta
Gonzaguinha
8
Recado
Gonzaguinha
9
Guerreiro menino
Gonzaguinha
10
E vamos à luta
Gonzaguinha
1
O que é o que é
Gonzaguinha
2
É
Gonzaguinha
3
Começaria tudo outra vez
Gonzaguinha
4
Sangrando
Gonzaguinha
5
Explode coração
Gonzaguinha
Informe-se sobre a economia do Ceará aqui. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.