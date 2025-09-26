Logo O POVO+
Gonzaguinha 80 anos; compositor deixou 309 músicas
Gonzaguinha 80 anos; compositor deixou 309 músicas

Dentre as obras, "O que é o que é" é a composição mais tocada nos últimos cinco anos e também a mais regravada, com 154 registros
Gonzaguinha foi um dos maiores nomes da música brasileira; na foto, cantor estava em seu último show, realizado em Pato Branco (PR) (Foto: Rudi Bodanese/Divulgação)
Gonzaguinha completaria 80 anos no último dia 22. O filho de Luiz Gonzaga deixou 309 obras musicais e 371 gravações cadastradas no banco de dados do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad). Dentre as obras, “O que é o que é”  é a composição mais tocada nos últimos cinco anos e também a mais regravada, com 154 registros. Todas as composições do ranking do Ecad têm letra e musica de autoria dele.

Outros clássicos como “Lindo lago do amor”, “Explode coração” e “Sangrando” também se destacam. Maria Bethânia é a intérprete que mais regravou músicas de Gonzaguinha, com 51 gravações identificadas no banco de dados.

Gonzaguinha morreu em 29 de abril de 1991.

Como determina a Lei dos Direitos Autorais brasileira (9610/98), seus herdeiros receberão rendimentos em direitos autorais de suas músicas tocadas no Brasil por 70 anos após sua morte (ou de autores parceiros, no caso de canções feitas em parceria).

Ranking das músicas de autoria de Gonzaguinha mais tocadas nos últimos cinco anos

(Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)

 

 

1

O que é o que é

Gonzaguinha

2

Lindo lago do amor

Gonzaguinha

3

Sangrando

Gonzaguinha

4

É

Gonzaguinha

5

Explode coração

Gonzaguinha

6

Começaria tudo outra vez

Gonzaguinha

7

Grito de alerta

Gonzaguinha

8

Recado

Gonzaguinha

9

Guerreiro menino

Gonzaguinha

10

E vamos à luta

Gonzaguinha

Top 5 das músicas de autoria de Gonzaguinha mais gravadas

1

O que é o que é

Gonzaguinha

2

É

Gonzaguinha

3

Começaria tudo outra vez

Gonzaguinha

4

Sangrando

Gonzaguinha

5

Explode coração

Gonzaguinha

 

 

 

 

