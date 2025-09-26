Mauro Filho sofre AVC e está internado

Redator do blog e coluna homônimos, diretor de Jornalismo da Rádio O POVO/CBN e CBN Cariri, âncora do programa O POVO no Rádio e editor-geral do Anuário do Ceará
Redator do blog e coluna homônimos, diretor de Jornalismo da Rádio O POVO/CBN e CBN Cariri, âncora do programa O POVO no Rádio e editor-geral do Anuário do Ceará
O deputado federal Mauro Filho (PDT-CE), 66, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e está internado em Fortaleza. A equipe médica que o acompanha está avaliando exames para fechar um diagnóstico. Na manhã deste sábado um boletim médico será divulgado. Ele está consciente. Leia mais sobre Mauro Filho
Informe-se sobre a economia do Ceará aqui. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.