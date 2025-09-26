Logo O POVO+
Mauro Filho sofre AVC e está internado
Mauro Filho sofre AVC e está internado

Deputado está em um hospital de Fortaleza e boletim médico só será divulgado na manhã deste sábado
O deputado federal Mauro Filho (PDT-CE), 66, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e está internado em Fortaleza. A equipe médica que o acompanha está avaliando exames para fechar um diagnóstico. Na manhã deste sábado um boletim médico será divulgado. Ele está consciente. Leia mais sobre Mauro Filho

