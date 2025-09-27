Plano Diretor tem mais um sábado de audiência

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 17.06.25 Plano Diretor - Zeis Mucuripe - Foto aérea do Grande Mucuripe (Fco Fontenele/O POVO)

A Prefeitura de Fortaleza realiza neste sábado, 20, a partir das 8 horas, na Academia do Professor Darcy Ribeiro, a sexta audiência pública para revisão do Plano Diretor. . Para cada uma serão apresentados os territórios em que se inserem, os parâmetros e instrumentos urbanísticos que deverão ser aplicados, por exemplo.No material a ser apresentado já haverá as contribuições recebidas no primeiro ciclo de audiências.

Nesta fase do Plano Diretor, serão apresentadas as propostas de zoneamento para tornar Fortaleza uma cidade com “vários centros”. Isso fará com que os equipamentos e serviços públicos fiquem mais distribuídos pela cidade, portanto, mais próximos das pessoas, diminuindo o tempo de deslocamentos e criando mais oportunidades nos próprios territórios. No material que será apresentado já constarão as contribuições recebidas em audiência relativa ao tema no primeiro ciclo de audiências, realizada em 30 de agosto.

Na Macrozona de Centralidades encontram-se cinco zonas: a Zona de Centralidade de Polo (ZCP), a Zona de Centralidade de Eixo (ZCE), a Zona de Centralidade de Orla (ZCO), Zona de Centralidade Multifuncional (ZCM), e a Zona de Preservação do Patrimônio Cultural (ZPC).

Os espaços da cidade demarcados como Zona de Centralidade de Polo (ZCP) são áreas com concentração de atividades, equipamentos e intervenções urbanas já consolidadas ou com potencial de crescimento. Têm boas condições de acessibilidade e infraestrutura, e são estratégicos para a distribuição de oportunidades na cidade.

A vice-presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan), Lia Parente, diz que esses espaços possibilitam um modelo de cidade policêntrica, ampliando o acesso a bens, serviços, emprego e renda para as demais regiões da cidade.

Glossário

* Macrozona: é uma grande divisão territorial, utilizada no planejamento urbano e ambiental, que agrupa áreas com características específicas para orientar o desenvolvimento de uma cidade ou região, definindo diretrizes para o uso e ocupação do solo, a infraestrutura e os objetivos de crescimento. Nesta revisão do Plano Diretor, são propostas três macrozonas: ambiente natural, ambiente construído e centralidades.

* Centralidades: áreas com infraestrutura consolidada, serviços urbanos e boa acessibilidade, baixa vulnerabilidade ambiental e alta atratividade econômica. No Plano Diretor configuram áreas onde estas características estão presentes ou onde há potencial para tal.

* Adensamento urbano: é o processo de aumento da densidade de uma área da cidade, seja em termos de pessoas morando por quilômetro quadrado ou de área construída por terreno.

Qualquer pessoa pode participar das audiências públicas, que ocorrem sempre aos sábados, a partir das 8h, na Academia do Professor Darcy Ribeiro (Rua Dona Leopoldina, 907 - Centro).

2° Ciclo de Audiências



Data: 27/9

Tema: Macrozona de Centralidades (Zoneamento ajustado, Parâmetros, Instrumentos Urbanísticos e Ambientais, Ações Estratégicas)



Data: 4/10

Tema: Governança (Participação Social e Gestão Democrática da Cidade), Políticas Setoriais, Sistemas Urbanos, Indicadores e Metas de Resultado, Disposições Gerais, Disposições Finais e Transitórias.