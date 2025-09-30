Um guia de descabonização da construção civil

Foto: FCO FONTENELE ￼Guia de descarbonização da construção é criação do Sinduscon-CE

O Guia de Descarbonização na Construção será lançado nesta terça-feira, 30, em Fortaleza. Elaborado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE), o documento reúne orientações e estratégias para apoiar empresas e profissionais do setor na redução das emissões de carbono. O documento estreia durante o Seminário de Descarbonização na Construção Civil, na Federação das Indústrias do Ceará (Fiec).

A publicação mira na meta de reduzir as emissões de dióxido de carbono, um desafio para o setor da construção, hoje responsável por 34% das emissões mundiais de CO₂. O vice-presidente de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Nilson Sarti, diz que as mudanças climáticas trazem novas demandas para a construção civil, que terá que buscar soluções sustentáveis para se adaptar e reparar eventuais danos provocados, por exemplo, por chuvas intensas ou temperaturas elevadas.

“Nós já temos muitas inovações no uso de materiais reutilizáveis, maior eficiência energética, e circularidade. O Guia é exemplo disso, mas precisamos avançar nas discussões sobre adaptação climática de edificações”.

O presidente do Sinduscon Ceará, Patriolino Dias, afirma que o material é um avanço fundamental para o setor. “Este guia é um marco para a construção civil no Ceará e no Brasil. Ele oferece diretrizes práticas para que possamos avançar em sustentabilidade, contribuindo para a redução de emissões e para um futuro mais responsável e consciente”.