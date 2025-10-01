PSB filia Acilon Gonçalves e sete prefeitos

Foto: Samuel Setubal Ex-prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves, na transmissão do cargo para Dr. Júnior

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) do Ceará vai realizar nesta sexta-feira, 3, o ato de filiação do ex-prefeito do Eusébio Acilon Gonçalves e de prefeitos cearenses. A solenidade acontece no Eusébio, a partir das 17 horas e terá a participação do presidente estadual do PSB, Eudoro Santana, do senador Cid Gomes, do deputado federal Junior Mano e de lideranças políticas do Estado.

Além de Acilon, outros prefeitos irão se filiar aos quadros do PSB, dentre eles o filho de Acilon, Bruno Gonçalves, de Aquiraz; Giordanna Mano, de Nova Russas; Ana Afif, de Cascavel; Edim, de Aracoiaba; Dr. Junior, do Eusébio; Marquinhos Tavares, de Itaitinga; e Dilmara, de Limoeiro do Norte.

Acilon está sem partido desde que desligou-se do PL. O filho, Bruno Gonçalves, estava filiado ao PRD, após desligar-se do PL antes das eleições de 2024. Esposa de Acilon, a deputada estadual Marta Gonçalves, deixou o PL e já está filiada ao PSB.

SERVIÇO



Ato de filiação do ex-prefeito Acilon e sete prefeitos ao PSB

Data: 03/10/2025

Hora: 17h

Local: Rua Acilon Gonçalves Pinto, 153 (esquina com Rua Zildenia) – Eusébio/CE