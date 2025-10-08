BEC dos Peixinhos vai a leilão

Foto: REPRODUÇÃO BEC dos Peixinhos tem esse nome por conta dos peixes que habitam piscina na entrada, mas o Bradesco é quem ocupa desde a privatização do Banco do Estado do Ceará em 2005

O eterno BEC dos Peixinhos está indo a leilão. O lance mínimo é de R$ 9,9 milhões. Fica ali na rua Barão do Rio Branco com Pedro Pereira, no Centro de Fortaleza. Ao todo, é composto de subsolo, térreo, mezanino e mais 5 pavimentos. Hoje, o imóvel é ocupado por agência do Bradesco, desde que o Banco assumiu o Banco do Estado do Ceará (BEC), em leilão, ainda no primeiro Governo Lula. O Bradesco paga R$ 29,7 mil de aluguel mensal por parte do imóvel. As áreas totais são: terreno 1.020,85m² e construção 5.201,16m².

O prédio é popularmente conhecido como BEC dos Peixinhos porque na entrada tem uma piscina com peixes.

O BEC foi arrematado pelo Bradesco em 28 de novembro de 2005, em um leilão de privatização realizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A venda compôs o Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária (Proes), do Governo Federal. Começou no Governo FHC e foi mantido por Lula. Pretendeu reduzir o número de bancos estaduais — muitos com problemas financeiros.

Após a aquisição, o Bradesco incorporou integralmente o BEC em 2006. Matou a a marca e absorveu as agências, clientes e funcionários.