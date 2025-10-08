Presidente da Federação da Agricultura do Ceará é eleito diretor da CNA

Foto: DIVULGAÇÃO -FAEC Amílcar (primeiro à esquerda) preside a Federação da Agricultura do Ceará (Faec)

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, foi eleito diretor da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). A eleição foi nesta terça-feira, em Brasília. A eleição ocorreu por chapa única e definiu a nova diretoria da entidade para o mandato de quatro anos, com início em dezembro.

O presidente da CNA, João Martins, foi reeleito por unanimidade para mais um mandato à frente da entidade no quadriênio 2025-2029. A nova composição da diretoria inclui Gedeão Pereira (Farsul) como 1º vice-presidente e Antônio Ernesto de Salvo (Faemg) como 2º vice-presidente. Também foram eleitos como diretores: Marcelo Bertoni (Famasul), Humberto Miranda (Faeb) e Muni Lourenço (Faea).

"Teremos a oportunidade de mostrar o trabalho que temos feito no Ceará, buscando ajudar o agronegócio brasileiro como temos ajudado o do Ceará. Vamos lutar para representar bem o Ceará", disse Amílcar.

João Martins obteve o voto de todas as 27 Federações Estaduais de Agricultura e Pecuária em uma votação que ocorreu na sede da CNA.

