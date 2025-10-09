Cabeto lança centro de análises de políticas públicas

Foto: Kalebe Oliveira/ Acqua Vero Investimentos Mansueto de Almeida participou de encontro com empresários em Fortaleza

O Instituto de Ciências Médicas Paulo Marcelo Martins Rodrigues (ICM) fará no próximo dia 31, de 9 às 13 horas, o seminário de lançamento do Centro de Análises de Políticas Públicas do Ceará. Será no Gran Marquise e terá economistas e especialistas em saúde. Vão compor um ciclo de palestras sobre políticas públicas. À frente, o ex-secretário da Saúde do Estado, o diretor presidente do ICM, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Dr. Cabeto, hoje um crítico contundente do Governo estadual.

"O Seminário inaugura um método de formação de opinião, construção de cidadania, a partir da análise da eficiência de políticas públicas no Ceará e no Brasil, de debate consistente e contínuo e da interação livre com a sociedade", diz ele. Cabeto pretende divulgar estudos a cada três meses. Segundo ele, com foco em análises qualitativas, eficiência e transparência.

O primeiro painel com o tema "Eficiência das Emendas Parlamentares e o Impacto na Saúde" terá como palestrante o diretor-executivo do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (Ieps), Miguel Lago. Como debatedor, o cearense Mansueto Almeida, economista-chefe e sócio do BTG Pactual, além de ex-secretário do Tesouro.

Em seguida, com o tema "Novos Indicadores de Bem-Estar Social", fará palestra Ettore Carvalho Oriol, doutor em Administração Pública pela EAESP-FGV e Visiting Scholar na Paul O'Neill School da Universidade da Indiana (EUA). Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos e ex-secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo, debate.

No terceiro e último Painel, o tema será "Análise Crítica de Dados em Saúde". Evolução da letalidade no Ceará", com palestra de José Xavier Neto, professor da Universidade de São Paulo (USP). O debatedor será Gonzalo Vecina Neto, médico sanitarista, professor Assistente da FSP/USP e ex-presidente da Anvisa.

LÍDER EM MOTOS

Presidente da Honda visita grupo cearense

O cearense Grupo Linhares - que se declara líder em vendas de motocicletas e consórcio no Nordeste - recebeu a visita do presidente da Honda na América do Sul, Arata Ichinose. A visita ocorreu na esteira do anúncio de R$ 1,6 bilhão em investimentos pela japonesa nas operações de motocicletas no Brasil até 2029.

Além de Ichinose, outros oito executivos compuseram a comitiva. O presidente Fernando Linhares foi o anfitrião. Líder absoluta, a Honda tem seis dos 10 modelos mais vendidos no País, de janeiro a setembro, com 959.747 unidades vendidas. Linhares também vende carros, Hyundai, Renault e BYD. Atua no Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe e Bahia.

Foto: REPRODUÇÃO Aluguel hoje do prédio onde funcionou o BEC custa cerca de R$ 30 mil

BRADESCO

BEC dos Peixinhos vai a leilão

O eterno BEC dos Peixinhos está indo a leilão. O lance mínimo é de R$ 9,9 milhões. Fica ali na rua Barão do Rio Branco com Pedro Pereira, no Centro de Fortaleza. Ao todo, é composto de subsolo, térreo, mezanino e mais cinco pavimentos. Hoje, o imóvel é ocupado por agência do Bradesco. O banco de Osasco (SP) paga R$ 29,7 mil de aluguel mensal por parte do imóvel.

As áreas totais são: terreno 1.020,85m² e construção 5.201,16m². O prédio é popularmente conhecido como BEC dos Peixinhos porque na entrada há um tanque com peixes, muito famoso nos anos 1980. Quem tem mais de 50 anos e morava em Fortaleza na época já passou por lá. E, provavelmente, pegou uma latinha do BEC para juntar moedas.

MEMÓRIA

BEC foi vendido no Governo Lula

O BEC foi arrematado pelo Bradesco em 28 de novembro de 2005, em um leilão de privatização realizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A venda compôs o Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária (Proes), do Governo Federal. Começou no Governo FHC e foi mantido por Lula. Pretendeu reduzir o número de bancos estaduais — muitos com problemas financeiros. Após a aquisição, o Bradesco incorporou integralmente o BEC em 2006. Matou a marca e absorveu as agências, clientes e funcionários.

Horizontais

Yesterday - John Lennon completaria 85 anos ontem, dia 9. Ele deixou 717 obras musicais e 4.342 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva. Informações do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad). “Hey Jude” lidera o ranking das mais tocadas nos últimos cinco anos, enquanto “Yesterday” foi a mais regravada.

Arpoeiras - Acaraú terá a segunda edição do Festival Viva Arpoeiras, de 13 a 16 de novembro. O evento é promovido por meio de Parceria Público Privada (PPP), envolvendo a Prefeitura. Anuncia atividades esportivas, culturais e ambientais.

Portas abertas - A Universidade Federal do Ceará (UFC) realiza neste sábado, 11, das 9h às 13h, a sétima edição do UFC de Portas Abertas. Terá atividades gratuitas no Museu de Arte (Mauc), Universitária FM, Reitoria, Seara da Ciência e Casa José de Alencar.





