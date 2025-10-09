Logo O POVO+
Cabeto lança centro de análises de políticas públicas
Foto de Jocélio Leal
clique para exibir bio do colunista

Redator do blog e coluna homônimos, diretor de Jornalismo da Rádio O POVO/CBN e CBN Cariri, âncora do programa O POVO no Rádio e editor-geral do Anuário do Ceará

Jocélio Leal economia

Cabeto lança centro de análises de políticas públicas

Evento de lançsento terá debate em Fortaleza com nomes como Mansueto de Almeida (BTG Pactual), Felipe Salto (Warren Investimentos), Gonzalo Vecina (ex-Anvisa), Miguel Lago (Ieps) e Ettore Carvalho Oriol (Universidade de Indiana). À frente, o ex-secretário d Saude do Ceará, o médico tucano Carlos Roberto Martins (Dr. Cabeto), um duro crítico do Governo estadual desde que deixou a Gestão Camilo Santana (PT)
Tipo Notícia
Mansueto de Almeida participou de encontro com empresários em Fortaleza (Foto: Kalebe Oliveira/ Acqua Vero Investimentos)
Foto: Kalebe Oliveira/ Acqua Vero Investimentos Mansueto de Almeida participou de encontro com empresários em Fortaleza

O Instituto de Ciências Médicas Paulo Marcelo Martins Rodrigues (ICM) fará no próximo dia 31, de 9 às 13 horas, o seminário de lançamento do Centro de Análises de Políticas Públicas do Ceará. Será no Gran Marquise e terá economistas e especialistas em saúde. Vão compor um ciclo de palestras sobre políticas públicas. À frente, o ex-secretário da Saúde do Estado, o diretor presidente do ICM, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Dr. Cabeto, hoje um crítico contundente do Governo estadual.

"O Seminário inaugura um método de formação de opinião, construção de cidadania, a partir da análise da eficiência de políticas públicas no Ceará e no Brasil, de debate consistente e contínuo e da interação livre com a sociedade", diz ele. Cabeto pretende divulgar estudos a cada três meses. Segundo ele, com foco em análises qualitativas, eficiência e transparência.

O primeiro painel com o tema "Eficiência das Emendas Parlamentares e o Impacto na Saúde" terá como palestrante o diretor-executivo do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (Ieps), Miguel Lago. Como debatedor, o cearense Mansueto Almeida, economista-chefe e sócio do BTG Pactual, além de ex-secretário do Tesouro.

Em seguida, com o tema "Novos Indicadores de Bem-Estar Social", fará palestra Ettore Carvalho Oriol, doutor em Administração Pública pela EAESP-FGV e Visiting Scholar na Paul O'Neill School da Universidade da Indiana (EUA). Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos e ex-secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo, debate.

No terceiro e último Painel, o tema será "Análise Crítica de Dados em Saúde". Evolução da letalidade no Ceará", com palestra de José Xavier Neto, professor da Universidade de São Paulo (USP). O debatedor será Gonzalo Vecina Neto, médico sanitarista, professor Assistente da FSP/USP e ex-presidente da Anvisa.

LÍDER EM MOTOS

Presidente da Honda visita grupo cearense

O cearense Grupo Linhares - que se declara líder em vendas de motocicletas e consórcio no Nordeste - recebeu a visita do presidente da Honda na América do Sul, Arata Ichinose. A visita ocorreu na esteira do anúncio de R$ 1,6 bilhão em investimentos pela japonesa nas operações de motocicletas no Brasil até 2029.

Além de Ichinose, outros oito executivos compuseram a comitiva. O presidente Fernando Linhares foi o anfitrião. Líder absoluta, a Honda tem seis dos 10 modelos mais vendidos no País, de janeiro a setembro, com 959.747 unidades vendidas. Linhares também vende carros, Hyundai, Renault e BYD. Atua no Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe e Bahia.

Aluguel hoje do prédio onde funcionou o BEC custa cerca de R$ 30 mil (Foto: REPRODUÇÃO)
Foto: REPRODUÇÃO Aluguel hoje do prédio onde funcionou o BEC custa cerca de R$ 30 mil

BRADESCO

BEC dos Peixinhos vai a leilão

O eterno BEC dos Peixinhos está indo a leilão. O lance mínimo é de R$ 9,9 milhões. Fica ali na rua Barão do Rio Branco com Pedro Pereira, no Centro de Fortaleza. Ao todo, é composto de subsolo, térreo, mezanino e mais cinco pavimentos. Hoje, o imóvel é ocupado por agência do Bradesco. O banco de Osasco (SP) paga R$ 29,7 mil de aluguel mensal por parte do imóvel.

As áreas totais são: terreno 1.020,85m² e construção 5.201,16m². O prédio é popularmente conhecido como BEC dos Peixinhos porque na entrada há um tanque com peixes, muito famoso nos anos 1980. Quem tem mais de 50 anos e morava em Fortaleza na época já passou por lá. E, provavelmente, pegou uma latinha do BEC para juntar moedas.

MEMÓRIA

BEC foi vendido no Governo Lula

O BEC foi arrematado pelo Bradesco em 28 de novembro de 2005, em um leilão de privatização realizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A venda compôs o Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária (Proes), do Governo Federal. Começou no Governo FHC e foi mantido por Lula. Pretendeu reduzir o número de bancos estaduais — muitos com problemas financeiros. Após a aquisição, o Bradesco incorporou integralmente o BEC em 2006. Matou a marca e absorveu as agências, clientes e funcionários.

Horizontais

Yesterday - John Lennon completaria 85 anos ontem, dia 9. Ele deixou 717 obras musicais e 4.342 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva. Informações do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad). “Hey Jude” lidera o ranking das mais tocadas nos últimos cinco anos, enquanto “Yesterday” foi a mais regravada.

Arpoeiras - Acaraú terá a segunda edição do Festival Viva Arpoeiras, de 13 a 16 de novembro. O evento é promovido por meio de Parceria Público Privada (PPP), envolvendo a Prefeitura. Anuncia atividades esportivas, culturais e ambientais.

Portas abertas - A Universidade Federal do Ceará (UFC) realiza neste sábado, 11, das 9h às 13h, a sétima edição do UFC de Portas Abertas. Terá atividades gratuitas no Museu de Arte (Mauc), Universitária FM, Reitoria, Seara da Ciência e Casa José de Alencar.

 

Foto do Jocélio Leal

Informe-se sobre a economia do Ceará aqui. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?