"Olhinhos de fogueira", de Luiz Fidelis, foi a sétima música mais tocada nas festas juninas

Foto: Divulgação/Fecomércio Luiz Fidelis leva clássicos do forró para palco da Mostra Sesc Cariri 2025

"Olhinhos de fogueira", do compositor e cantor cearense Luiz Fidelis, foi a sétima música mais executada nas festas juninas deste ano no Brasil. A canção foi gravada por Mastruz com Leite e Marcia Fellipe. O dado é do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad). A mais tocada foi "Festa na roça", de Palmeira / Mario Zan. Depois "Olha pro céu", de Gonzagão / José Fernandes De Carvalho e "Frevo mulher", de Zé Ramalho.

O Ecad registrou em 2025 crescimento de 42,6% no valor distribuído em direitos autorais no segmento de Festas Juninas. Declara ter alcançado o total de R$ 8,4 milhões.

Segundo o Ecad, o repasse beneficiou 15.562 compositores, intérpretes e demais titulares de música. Este resultado é 38% maior em comparação ao mesmo período de 2024, quando 11.298 profissionais foram contemplados. A distribuição ocorre anualmente no mês de setembro, com base nas execuções captadas durante os meses de maio a agosto, que concentram a maior parte das celebrações juninas no País.

Em 2025, a arrecadação de direitos autorais durante o período das Festas Juninas somou R$ 21,3 milhões. No entanto, a inadimplência do segmento ultrapassou R$ 5 milhões. Somando os últimos três anos, o total de valores não pagos já chega a cerca de R$ 15 milhões.

O Ecad ressalta que os números sobre inadimplência podem ser ainda maiores, uma vez que não há informações completas sobre os custos musicais das prefeituras inadimplentes. O Ecad diz que isso se repete há pelo menos 20 anos, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, onde os festejos de São João são mais tradicionais e reúnem grandes públicos.

https://youtu.be/AL2ltvIRPQA?si=nXwShsl3CAjFNaus



As 10 músicas mais tocadas do segmento de Festas Juninas 2025

1

Festa na roça

Palmeira / Mario Zan

2

Olha pro céu

Gonzagão / José Fernandes De Carvalho

3

Frevo mulher

Zé Ramalho

4

Fogo sem fuzil

Gonzagão / José Marcolino

5

Pagode russo

João Silva / Gonzagão

6

Xote dos milagres

Tato

7

Olhinhos de fogueira

Luiz Fidelis

7

O xote das meninas

Zé Dantas / Gonzagão

8

Anunciação

Alceu Valença

9

Eu só quero um xodó

Anastácia / Dominguinhos

10

Espumas ao vento

Accioly Neto



