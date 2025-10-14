"Olhinhos de fogueira", de Luiz Fidelis, foi a sétima música mais tocada nas festas juninas

Redator do blog e coluna homônimos, diretor de Jornalismo da Rádio O POVO/CBN e CBN Cariri, âncora do programa O POVO no Rádio e editor-geral do Anuário do Ceará
"Olhinhos de fogueira", do compositor e cantor cearense Luiz Fidelis, foi a sétima música mais executada nas festas juninas deste ano no Brasil. A canção foi gravada por Mastruz com Leite e Marcia Fellipe. O dado é do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad). A mais tocada foi "Festa na roça", de Palmeira / Mario Zan. Depois "Olha pro céu", de Gonzagão / José Fernandes De Carvalho e "Frevo mulher", de Zé Ramalho.
O Ecad registrou em 2025 crescimento de 42,6% no valor distribuído em direitos autorais no segmento de Festas Juninas. Declara ter alcançado o total de R$ 8,4 milhões.
Segundo o Ecad, o repasse beneficiou 15.562 compositores, intérpretes e demais titulares de música. Este resultado é 38% maior em comparação ao mesmo período de 2024, quando 11.298 profissionais foram contemplados. A distribuição ocorre anualmente no mês de setembro, com base nas execuções captadas durante os meses de maio a agosto, que concentram a maior parte das celebrações juninas no País.
Em 2025, a arrecadação de direitos autorais durante o período das Festas Juninas somou R$ 21,3 milhões. No entanto, a inadimplência do segmento ultrapassou R$ 5 milhões. Somando os últimos três anos, o total de valores não pagos já chega a cerca de R$ 15 milhões.
O Ecad ressalta que os números sobre inadimplência podem ser ainda maiores, uma vez que não há informações completas sobre os custos musicais das prefeituras inadimplentes. O Ecad diz que isso se repete há pelo menos 20 anos, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, onde os festejos de São João são mais tradicionais e reúnem grandes públicos.
https://youtu.be/AL2ltvIRPQA?si=nXwShsl3CAjFNaus
1
Festa na roça
Palmeira / Mario Zan
2
Olha pro céu
Gonzagão / José Fernandes De Carvalho
3
Frevo mulher
Zé Ramalho
4
Fogo sem fuzil
Gonzagão / José Marcolino
5
Pagode russo
João Silva / Gonzagão
6
Xote dos milagres
Tato
7
Olhinhos de fogueira
Luiz Fidelis
7
O xote das meninas
Zé Dantas / Gonzagão
8
Anunciação
Alceu Valença
9
Eu só quero um xodó
Anastácia / Dominguinhos
10
Espumas ao vento
Accioly Neto
