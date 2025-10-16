Cresce a produção de bicicletas

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 13.08.25 - Bicicletas de alta performance da loja Zero 40 (Fco Fontenele/O POVO)

A produção de bicicletas no Polo Industrial de Manaus (PIM) deve encerrar 2025 com 330.000 unidades, segundo a nova estimativa da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo). A previsão inicial era de 320.000 unidades.

No acumulado do ano, a região Sudeste foi o principal destino das bicicletas produzidas, com 55,7% do total distribuído no Brasil. Em segundo lugar, ficou o Sul (15,4% da produção), seguido pelo Nordeste (12,1%), Centro-Oeste (9,9%) e Norte (6,9%).

“Estamos atravessando uma fase de crescimento sustentável, fundamentada em um planejamento estratégico sólido e na evolução contínua da demanda. Estamos mais preparados, com um portfólio diversificado e a capacidade de atender prontamente às demandas do mercado”, disse o vice-presidente do segmento de bicicletas, Fernando Rocha.

“Com a aproximação do último trimestre, tradicionalmente marcado por datas importantes como Dia das Crianças, Black Friday e Natal, a expectativa é concluir o ano superando as projeções iniciais”.

Os modelos elétricos continuam sendo o principal destaque do ano, com 33.334 unidades produzidas, o que representa um crescimento de 144,8% em relação aos primeiros nove meses de 2024. Hoje, a categoria responde por 12,3% do total da produção, ante 4,9% registrado no ano passado.

Nesse cenário, a bicicleta elétrica assume papel de destaque no segmento. A Abraciclo põe na conta da crescente demanda por soluções de mobilidade sustentáveis, econômicas e eficientes. “Os consumidores têm optado pela bicicleta elétrica como alternativa para deslocamentos ágeis no cotidiano, evitando congestionamentos, reduzindo custos e colaborando para a mitigação dos impactos ambientais”, afirma Rocha.

Mountain Bike lidera

De janeiro a setembro, foram produzidas 270.050 bicicletas no Polo Industrial de Manaus, volume 2,9% inferior ao registrado no mesmo período do ano passado.

Em números absolutos, a Mountain Bike (MTB) lidera o ranking com 51,3% do volume fabricado. Em segundo lugar, ficou a Urbana/Lazer (19,7% da produção), seguida pela Infantojuvenil (13,4%).