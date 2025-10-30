Morce-GO, festival de filmes de terror, tem filme do Ceará

Foto: DIVULGAÇÃO "A Herança", de João Cândido Zacharias, com a presença da atriz Gilda Nomacce, que recebe a homenagem e participa de um debate após a sessão

O Morce-GO Vermelho - Goiás Horror Film Festival chega à sua 9ª edição. Vai desta quinta-feira, 30, até domingo, 2. São 37 títulos entre longas e curtas, nacionais e estrangeiros. O Ceará participa com o curta metragem "O abismo de Ouroboros", de Bruno Santos.

Há filmes também de São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Bahia, Amapá, Pernambuco e Goiás. Dentre os internacionais, do México, Espanha, Argentina, Equador, Israel e Uruguai. Haverá uma homenagem à atriz Gilda Nomacce.

O escritor e cineasta Marcos de Britto fará a palestra “Os Limites do Horror: até onde podemos ir?".

“O Morce-GO impulsiona o audiovisual em todas as suas nuances — desde a formação de novos realizadores até a criação de políticas públicas, como a discussão sobre a Film Commission em Goiás. Ele estimula o diálogo entre produtores, distribuidores, festivais internacionais e artistas locais, criando uma rede de colaboração que fortalece o mercado e inspira novos projetos”, diz o diretor do festival, Cristiano Sousa.

O festival é realizado com recursos do Programa Goyazes do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura. Os patrocínios são da Compleite, Catral, Campeão Supermercados e Centroeste Laticínios.

Nesta quinta-feira, 30, acontece a exibição de curtas internacionais, às 15 horas. São eles: “El Coleccionista” (México), “Glory Hole” (Espanha), “La Compañía” (Espanha), “La Peste” (Argentina) e “Lucy&Fer” (México).

Às 17h, mais exibições de filmes internacionais como “Miss Tétano” (Argentina), “Puedes tú solito” (Espanha), “Queda't en mi” (Espanha), “Simcha” (Israel) e “El Showman” (Espanha).

A partir das 19h será a exibição da Mostra Morce-anima com os filmes “Alguma Coisa com Plutônio” (Olinda-PE), “Coma” (Ribeirão Preto- SP), “O dia da lua de sangue” (Recife- PE), “Victor” (São Paulo- SP) e “Rheum” (Salvador- BA).

Às 20 horas, acontece a cerimônia de abertura seguida de exibição do longa “Consequências Paralelas”, de Gabriel França e CD Vallada - um thriller psicológico.

Na sexta-feira, 31, às 14 horas, serão exibidos filmes da Mostra Nacional. São eles: “Alô” (Manaus- AM), “Âmago” (Irecê-BA), “Desdêmona” (São Paulo- SP), “Lobisomem” (Macapá- AP), “O Abismo de Ouroboros” (Fortaleza-CE), “O Gato da Varanda” (Brasília-DF). Às 15h, o público terá a palestra “Os Limites do Horror: Até onde podemos ir?” com Marcos de Britto. Às 16h terá a exibição seguida de bate-papo do longa “Un cuento de pescadores” (México).

Às 18 horas, o filme “Retratos del Apocalipsis”, terror argentino de 2024. O longa conta quatro histórias interligadas sobre um surto zumbi em Buenos Aires. O filme explora o início da infecção, o caos e a luta pela sobrevivência através de diferentes personagens. Logo mais, às 20h terá uma première com o filme uruguaio “Nico” seguido de bate-papo com o diretor Salomon Reyes.

A mostra de filmes goianos acontecerá no sábado (1º/11), a partir das 14h. Os filmes “A queda” de Luísa Mello (Goiânia), “Gosto do fim” de Hingred Guimarães (Goiânia), “Camp Vid” de Marc Luz (Nerópolis) e “Sereia do Brava” de Luciano Evangelista (Goiânia). Após a exibição dos curtas terá um bate-papo com os diretores. A Mesa - Ações para efetivação da Film Commission em Goiás acontecerá às 15h e às 16h terá a exibição do longa argentino “El Escuerzo” dirigido por Augusto Sinay.

À noite, a partir das 18h, terá a exibição do longa argentino “Gatillero”. Às 19h, terá concurso de cosplay e às 20h exibição do longa “A Herança", de João Cândido Zacharias, com a presença da atriz, Gilda Nomacce, que recebe a homenagem e participa de um debate após a sessão.

No domingo, 2, às 14 horas, o festival contará com a exibição do longa “Alucina” de Javier Cutrona (Equador). A partir das 15h vai ser realizado o II Encuentro FantLatam, a Alianza Latinoamericana de Festivales de Cine Fantástico. Às 16h, a Mostra Nacional com os filmes: “Olho Ruim” (Porto Alegre-RS), “Sanguíneo” (Brasília-DF), “Sugar Dead - A Baby teve um Baby!” (Paulínia, SP), “Tarefa” (Rio de Janeiro-RJ). A partir das 19h, acontece o encerramento do festival com a premiação dos melhores filmes.