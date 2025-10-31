Leilão para linhas de transmissão distribui R$ 5 bilhões em contratos

Foto: FCO FONTENELE Foto de apoio ilustrativo: LINHAS DA CHESF Linha de transmissão de energia elétrica de alta tensão

No Leilão de Transmissão nº 04/2025 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do Ministério de Minas e Energia (MME), na B3, o Lote 7, no Rio Grande do Norte, foi conquistado pela Axia Energia (Eletrobras CGT Eletrosul), com valores de R$ 48.200.000,00 para o sublote 7A e R$ 23.700.000,00 para o sublote 7B, deságio de 45,14%. No Leilão, com fim de licitação para contratar concessões do serviço público de transmissão de energia elétrica, o investimento total em jogo era de R$ 5,5 bilhões.

Quem ganhou fará a construção e manutenção de 1.081 quilômetros em linhas de transmissão e seccionamentos e de 2.000 megawatts (MW) em capacidade de transformação, além de sete compensações síncronas. Inclui a construção, operação e manutenção das instalações de sete lotes.

Os empreendimentos se localizam em 12 estados: Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia e São Paulo. O prazo para conclusão das obras varia de 42 a 60 meses, dependendo da complexidade da construção.

O Lote 1, que atende São Paulo e Guarulhos, foi arrematado pela FIP Shalom, que apresentou proposta de R$ 27.200.000,00, o que representa deságio de 57,51%.

A Rialma Administração e Participações S.A ofertou RAP de R$ 85.900.000,00 para o Lote 2, que tem instalações nos estados da Paraíba, Pernambuco, Maranhão e Piauí. A empresa conquistou a concessão com deságio de 36,73%.



O Lote 3, que passa pelos estados do Rio Grande do Sul e Paraná, será de responsabilidade da CPFL, que apresentou R$ 81.1560.000,00 de proposta, deságio de 53,93%.



Já o Lote 4, com instalações em Rondônia e Mato Grosso, fica com o FIP Warehouse, após ofertar RAP de R$ 116.228.200,00, o que representa deságio de 47,30%.



A EDP Transmissão Goiás arrematou o Lote 5, localizado no estado de Goiás, com proposta de R$38.080.000,00, deságio de 49,18%.



Além do Lote 7, a Axia Energia (Eletrobras CGT Eletrosul) será responsável pelo Lote 6, que fica em Minas Gerais. A empresa venceu o certame após trazer proposta de R$ 43.100.000,00 no sublote 6A e R$ 23.740.000,00 no sublote 6B, o que representa um deságio de 50,23%.



“O leilão de transmissão é um exemplo de sucesso dos certames da Agência. Previsibilidade e segurança para os investidores e busca de serviço adequado e de economia para os consumidores com os deságios alcançados”, declarou em nota o diretor da Aneel, Fernando Mosna.





