Axia (ex-Eletrobras) fará 1.400 km de linhões; 304 km no Ceará

Foto: REPRODUÇÃO Imagem do linhão a ser construído

A Axia Energia (ex-Eletrobras) vai começar oficialmente as obras dos Lotes 3 e 5 do Leilão da Aneel 01/2024, após receber a Licença de Instalação concedida pelo Governo do Ceará nesta quarta-feira, 10, em evento no Palácio da Abolição. Os dois empreendimentos somam mais de 1.400 km de linhas de transmissão e vão receber investimentos de declarados R$ 3,6 bilhões. O Lote 3 é localizado integralmente no Ceará.

Serão 304 quilômetros de linhas de transmissão em 500 kV (projetadas para transportar energia a longas distância) e 230 kV (projetadas para a distribuição de energia dentro de centros urbanos e áreas de alta demanda). O investimento é em torno de R$ 1 bilhão. A previsão regulatória estabelecida pela Aneel é que a obra seja concluída até junho de 2029. Apenas esse projeto tem expectativa de gerar 1.500 empregos diretos.

Já o Lote 5 será um megacinturão de transmissão que vai atravessar Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia e trechos do Piauí, consolidando um corredor estratégico em 500 kV. É importante para o Sistema Interligado Nacional (SIN), além de viabilizar novas usinas e reduzir riscos sistêmicos.

Serão 1.116 quilômetros de linhas de transmissão e o investimento é de R$ 2,6 bilhões. O prazo regulatório estabelecido pela Aneel é que a obra esteja concluída até dezembro de 2029. A estimativa é que o empreendimento mobilize de 5.000 empregos diretos.

As obras implicam novos corredores estruturantes e reforços para o escoamento da energia eólica e solar produzida no Nordeste. A Axis fala em 3.500 empregos diretos. A empresa sustenta que os projetos seguem as condições de licenciamento ambiental, respeitando povos tradicionais e patrimônio histórico. Haverá programas sociais no entorno das obras, como a prevenção e combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, em parceria com governos e entidades locais.

A Axia Energia é responsável por 17% da capacidade de geração nacional e 37% do total de linhas de transmissão do Sistema Interligado Nacional (SIN). A companhia possui 81 usinas, sendo 47 hídricas, 33 eólicas e uma solar.

A Axia Energia foi fundada em 2016, o que significa que ela já existia antes da venda de ativos da Eletrobras, que ocorreu em 2018. A Eletrobras mudou de nome e passou a se chamar Axia Energia em outubro passado.

"O nome AXIA, de origem grega, significa 'valor' e remete também à ideia de 'eixo', aquilo que conecta, sustenta e gera movimento", informou a empresa em comunicado oficial.