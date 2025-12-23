Marcelo de Carvalho deixa sociedade na RedeTV!

Foto: Amílcade Dallevo, majoritário da Rede TV! Foto: Divulgação

Marcelo de Carvalho, um dos fundadores da RedeTV!, deixou a empresa. Ele vendeu a parte no negócio para o sócio Amilcare Dallevo Júnior, conforme comunicado da emissora. Dallevo tornou-se o único proprietário.

"Após anos de contribuição decisiva para o crescimento e a consolidação da RedeTV!, Marcelo de Carvalho segue sua vocação empresarial investindo nos setores imobiliário, de tecnologia e mídia digital, levando consigo o reconhecimento e a gratidão de toda a empresa. Sua atuação e entusiasmo foram fundamentais na construção de uma emissora moderna, ousada e protagonista de importantes avanços no setor de comunicação do país", diz a nota.

Segue: "A RedeTV! agradece profundamente o trabalho, a visão e a dedicação de Marcelo de Carvalho ao longo de todos esses anos e deseja sucesso em seus novos desafios. Ao mesmo tempo, renova seu compromisso com a modernidade, com seu DNA de vanguarda tecnológica, que desde sua fundação norteia cada investimento, cada formato e cada iniciativa estratégica, com a criatividade e com o desenvolvimento de soluções que aproximem cada vez mais a emissora de seus telespectadores, parceiros e anunciantes".

Prossegue: "Com esta nova etapa, a emissora seguirá apostando em projetos inovadores tanto na TV aberta quanto no ambiente digital, ampliando sua presença multiplataforma e incorporando novas tecnologias de inteligência artificial para fortalecer a produção de conteúdo, o jornalismo, o entretenimento e a experiência do público".



