Em operação com o BNB, BNDES coordena oferta de cotas de fundo gerido pelo Pátria

Foto: Cris Silva/BNDES Aloizio Mercadante, presidente do BNDES: demonstração da confiança que o mercado tem quando o Banco atua e na sua capacidade de alavancar investimentos privados, sobretudo em infraestrutura

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) liderou a coordenação da oferta pública de cotas do Pátria Infra Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). A operação foi em parceria com o Patria Investimentos, gestora do fundo. O valor: R$ 170 milhões. Encerrada no dia 15 passado, a oferta teve como foco entidades de previdência e bancos de desenvolvimento, recebendo investimento de fundos de pensão e do Banco do Nordeste (BNB).

O BNDES entra na distribuição de cotas do fundo mirando a estratégia de catalisar e alavancar recursos privados para pequenos e médios projetos de infraestrutura. As áreas de interesse são logística, saneamento básico, geração e distribuição de energia, infraestrutura de dados e infraestrutura social. São alinhados com a estratégia de investimento do FIDC. O BNDES já tinha ancorado a primeira emissão de cotas do fundo em 2024, junto com bancos multilaterais.

“O BNDES tem ampla experiência como coordenador em emissão de debêntures. Essa competência o capacitou para realizar, com êxito e pela primeira vez, a oferta pública para distribuição de cotas de um fundo de investimento, numa demonstração da confiança que o mercado tem quando o Banco atua e na sua capacidade de alavancar investimentos privados, sobretudo em infraestrutura”, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

O papel do BNB

A participação do BNB, em especial, garante que ao menos R$ 100 milhões dos recursos do fundo sejam alocados em ativos dessa natureza no Nordeste. “A alocação vai ao encontro das diretrizes estratégicas do Banco do Nordeste, dado que diversifica as fontes e alavanca os recursos para projetos de infraestrutura da região”, diz o presidente do BNB, Wanger de Alencar.

Sobre o Pátria Investimentos

O Patria é uma gestora global de ativos alternativos, líder na América Latina e com presença na Europa por meio de rede de relacionamentos com investidores. Tem 37 anos de experiência e mais de R$ 272 bilhões em ativos sob gestão, das seguintes classes: private equity, solutions, crédito, real estate, infraestrutura e ações públicas. Investe na América Latina, Europa e EUA, notadamente nos setores de agronegócio, energia, saúde, logística e transportes, alimentos e bebidas e serviços digitais e de tecnologia.

