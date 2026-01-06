Veículos usados batem recorde de vendas em 2025

Foto: ETHI ARCANJO Everton Fernandes, novo presidente da Fenauto (Foto: Ethi Arcanjo -O POVO- 13/7/2016)

O mercado de veículos seminovos e usados no Brasil vendeu 18.508.929 unidades em 2025, em recorde desde o início da série, em 2011. O resultado representa um crescimento de 17,3% em relação a 2024, ano que já havia sido histórico para o segmento. O dado é da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto).

Em dezembro, 1.774.488 veículos mudaram de dono, um salto de 19,1% sobre novembro e 20,4% superior ao mesmo mês do ano anterior.

“A Fenauto vive um momento histórico. Esse recorde é o reflexo de um trabalho intenso para fortalecer a categoria e aumentar a geração de negócios. Estamos colhendo os frutos de um setor cada vez mais organizado e essencial para o giro da economia brasileira”, disse o novo presidente da Federação, o cearense José Everton Fernandes.

Apesar de 2026 ser um ano atípico, com o calendário influenciado pela Copa do Mundo e pelas Eleições, a expectativa da entidade permanece positiva. A meta é manter o ritmo de crescimento e a sustentabilidade dos negócios.

“Sabemos que 2026 trará desafios importantes devido ao cenário político e aos eventos esportivos, que costumam alterar o comportamento de consumo. No entanto, a confiança do setor e a maturidade que alcançamos nos dão a segurança de que continuaremos em uma trajetória de bons resultados”, disse Everton.

Confira os modelos mais procurados pelos consumidores em dezembro de 2025.

AUTOS

VW - GOL 74.497

GM – ONIX 45.285

HYUNDAI - HB20 42.583

COMERCIAIS LEVES

FIAT - STRADA 40.361

VW - SAVEIRO 24.478

TOYOTA - HILUX 24.265

MOTOS

HONDA - CG150 84.337

HONDA - BIZ 38.186

HONDA - NXR150 29.865

COMERCIAIS PESADOS

VOLVO - FH 2.897

FORD – CARGO 2.621

M.BENZ – ATEGO 1.668