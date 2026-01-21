Latam foi a mais pontual do Ceará no fim do ano, diz pesquisa

Foto: FCO FONTENELE Avião da Latam no aeroporto Pinto Martins

A Latam declara ter sido a companhia mais pontual em Fortaleza e Jericoacoara durante a temporada de festas de fim de ano, entre 19 de dezembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026. Cita dados da Cirium, empresa global de análise de dados da aviação. A Latam alcançou 88,2% de pontualidade em Fortaleza e 85,2% em Jericoacoara no período.

O índice de On-Time Performance (OTP) considera os voos comerciais que chegam ao destino até 14 minutos após o horário programado. No período analisado, a companhia transportou 96 mil passageiros a partir do Ceará para destinos no Brasil e no Exterior.

Fortaleza é um hub da Latam no Nordeste. Hoje a empresa lidera em pousos e decolagens no Aeroporto Pinto Martins - operado pela alemã Fraport. São cerca de 200 voos por semana. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), entre janeiro e julho de 2025, a companhia transportou 1,719 milhão de passageiros domésticos em 13 rotas a partir de Fortaleza.

“Os resultados no Ceará demonstram a solidez da nossa operação e o compromisso contínuo em oferecer uma experiência confiável, com segurança e respeito ao tempo dos nossos clientes”, diz o diretor do Centro de Controle de Operações Aéreas da Latam Brasil, Samuel Di Pietro.

Em novembro de 2025, a chilena anunciou a retomada da rota internacional Fortaleza–Miami. No último trimestre de 2025, a Latam também ampliou sua oferta no Estado, com foco na alta temporada.

Veja os destaques

- Juazeiro do Norte teve aumento de 4 para 7 voos semanais na rota a partir de Fortaleza;

- Jericoacoara passou de 7 para 14 frequências semanais na rota a partir de São Paulo/Guarulhos;

- A rota Fortaleza–Belo Horizonte/Confins foi retomada de forma temporária, com 5 voos semanais durante o verão;

- A ligação entre Fortaleza e São Paulo/Congonhas subiu de 21 para 27 voos semanais.