O Master e os outros bancos

Foto: ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL Fachada do Banco Master no Itaim Bibi, em São Paulo

A opinião do ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga (1999-2002) de que a Autoridade Monetária demorou a agir no caso do Banco Master está em linha com o sentimento médio do mercado. Ele manifestou-se em entrevista à Folha de S.Paulo. "Houve também algum problema na fiscalização, na atuação do BC como supervisor e fiscalizador do sistema", afirmou.

O tamanho do rombo é o principal indício. "Ninguém constrói um buraco desse tamanho da noite para o dia". Na rádio-corredor do mercado todo mundo ouvia falar. Armínio disse acreditar que o Bacen sairá maior do caso. O economista Henrique Marinho, ex-Bacen, lembra que o Banco Central já dizia que desde 2024 vinha alertando o Master de que precisaria se capitalizar ("ainda não tinha noção clara de fraudes").

Alerta clássico

O episódio do Banco Master soa como alerta, e um alerta clássico, ante as promessas de resultado alto e rápido. Rentabilidade elevada em pouco tempo implica risco maior, sabe-se. Mas a questão é em que medida o risco carrega clareza. Caso um banco prometa rendimentos muito acima da média do mercado, cabe perguntar: como assim?

O modelo sugere as fragilidades. Instituições a depender bastante dos juros altos deixam na entrelinha que operam no limite do prudencial. Ademais, o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) não é um colchão absoluto. O teto é baixo para as pessoas (físicas e jurídicas) - R$ 250 mil. Amaina, mas não basta. O FGC é importante, porém, não foi criado para dar coragem para aventuras. Tampouco torna prescindível as avaliações de risco por parte do investidor.

Emoção só com balanço

E, a propósito, a forma como a instituição se comunica diz muito também. O posicionamento baseado em publicidade com personagens, como o dono do banco, busca fisgar pelo coração, humanizar a marca, suscitar empatia. Uma confiança emocional.

Contudo, nada vale como garantia financeira. O marketing mira na confiança e trabalha na captação e retenção de clientes. Mas segurança se mede mesmo é no fundamentos e no balanço.

ANOMIA

O vácuo de poder e as vagas ocupadas

Poder não permite o vazio. É assim na política, na vida e nas ruas. Quando há vácuo de poder, alguém ocupa o espaço. Nas grandes cidades, o vácuo acontece na ocupação dos espaços públicos. E não há no País qualquer indício de disposição das chamadas forças de segurança para coibir a extorsão praticada pelos ditos flanelinhas.

Em São Paulo e Recife, por exemplo, ante o vazio - das vagas e da ação do estado (Governo e prefeituras) - militantes à direita e parlamentares agem. A esquerda não sabe lidar. Com câmera ligada, chegam de maneira virulenta, como espera a plateia das redes sociais, e enxotam os caixotes e cones usados para demarcar vagas nas ruas. Fazem sem maiores cerimônias, ao contrário das polícias e guardas municipais, indiferentes aos abusos cometidos.

Nas festas populares como réveillon, pré-carnaval e carnaval já se sabe. O espaço é privatizado de modo ostensivo e ninguém faz nada para coibir. Caso saíssem da inércia, governantes perderiam voto dos flanelinhas, mas ganhariam de quem é extorquido.

METROFOR

Estação Nunes Valente está 80% pronta

A Linha Leste do Metrô de Fortaleza está com a laje de fundo em conclusão. Três mil metros cúbicos de concreto já foram postos. Faltam mais mil m3 de aço para a laje, já entraram 600 toneladas. 80% da obra está feita, diz o secretário da Infraestrutura Hélio Winston Leitão. Quando pronta, a estação Nunes Valente tem 10 mil m2. Ao todo cinco níveis. Em área comercial, são 370 m2. Terá nove lojas e 18 quiosques.

PELO CANO

As zonas leste de Londres e Fortaleza

Em Londres, um "iceberg" de gordura, com peso de cerca de 100 toneladas, foi encontrado bloqueando esgotos da Zona Leste. É uma massa de gordura, óleo e graxa com 100 metros de comprimento. Lá, a Thames Water (empresa de água e esgoto da cidade) estima semanas como prazo para renomer. Em Fortaleza, também na Zona Leste, é grande a incidência de gordura na rede na Varjota. A Ambiental Ceará sabe bem. A empresa cuida de todo os esgoto dos 24 municípios com a Cagece. Todavia, somente quem tem poder de polícia para multar são prefeituras que possuem órgão ambiental e, quando não possuem, cabe à Superintendência Estadual do Meio-Ambiente (Semace).

AZUL PITANGA

Casa de João Gomes tem arquitetura do Cariri

O escritório de arquitetura Azul Pitanga, com sede em Juazeiro do Norte, assina a reforma de uma residência do cantor João Gomes. O fato ganhou relevância desde que João se queixou dos projetos engessados aos quais fora apresentado. Aquele padrão de condomínio fechado, com cara de clínica. Os arquitetos André Moraes e Carol Mapurunga conversaram com a rádio O POVO CBN Cariri sobre o trabalho. A casa reformada, uma residência de pequeno porte sem uso, teve projeto desenvolvido em 20 dias. Deu tempo de usar nas festas de fim de ano. Tem alpendre, telhado cerâmico e integração com áreas externas. Oferece ventilação natural, sombreamento e conforto térmico.

COREN X CFM

Enfermeiros passam antibióticos; médicos não aceitam

O Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) publicou resolução que autoriza enfermeiros a prescrever antibióticos. A medida saiu no Diário Oficial da União da quinta-feira, 22. O profissional pode indicar o remédio na consulta de enfermagem, seguindo protocolos e rotinas do serviço de saúde. A segunda secretária do Cofen, Helga Bresciani, disse que a resolução apenas regulariza o que já dizia a lei do exercício profissional de 1986. "Diagnóstico não é privativo do médico", diz ela. Como esperado, o Conselho Federal de Medicina rasga a receita do Cofen. Diz que o Cofen afronta a legislação brasileira e o Supremo Tribunal Federal (STF), além de colocar a saúde da população em risco.

HORIZONTAIS

Transformer - Nesta segunda-feira, 26, o governador Elmano de Freitas (PT) entrega à PM as primeiras 58 viaturas semiblindadas. Antes, ele reúne o Comitê Estratégico de Segurança Integrada do Ceará (Coesi).

Em obras - O Senai-CE Ceará formou a primeira turma do "Programa Aprendendo a Construir", iniciativa em conjunto com Direcional Engenharia. Leva capacitação técnica para o canteiro de obras, em Fortaleza.

Benfica-Atacama - A UFC assinou acordo de cooperação técnico-científica com a Universidade do Atacama (UDA), do Chile. O pró-reitor de Inovação e Relações Interinstitucionais, Barros Neto, diz que a parceria prevê colaborações em diferentes atividades, incluindo pesquisa e intercâmbios acadêmicos e culturais.

O que mais tocou - O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) revela que a execução pública de obras musicais no estado de São Paulo responde por mais da metade da arrecadação nacional. Na estado, a música mais tocada em shows em 2025 foi "Boate azul", de Benedito Seviero e Tomaz.

THE - A Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz, é a melhor das regiões Norte e Nordeste nas áreas do direito e da medicina e saúde, segundo avaliação do THE World University Rankings by Subject 2026. A consultoria britânica Times Higher Education (THE) assina.



