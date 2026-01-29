Brisanet lidera 5G no Nordeste, diz Anatel

Foto: FÁBIO LIMA ￼CEO da Brisanet, José Roberto Nogueira

Mais de quatro mil moradores da zona rural de Alagoa Grande (PB) passaram a contar com sinal de telefonia móvel e internet 5G. "Queremos garantir que as pessoas conectadas possam transformar sua realidade por meio de serviços de alta qualidade", disse o CEO da Brisanet, José Roberto Nogueira. O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, esteve lá. A cearense de Pereiro Brisanet é a operadora com a maior cobertura 5G do Nordeste, de acordo com dados oficiais da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

O levantamento considera as Estações do Serviço Móvel Pessoal (SMP) ativas na região, com base em informações de novembro de 2025, e posiciona a companhia como líder em número de municípios atendidos com a tecnologia de quinta geração.

R$ 500 milhões em 2025

Ao fim de dezembro, a Brisanet contava com mais de 850 mil clientes 5G na região e presença em mais de 300 municípios. O investimento declarado foi de R$ 500 milhões em 2025, sobretudo na expansão da operação móvel, com a implantação de novas torres e ativação da rede 5G em cidades de diferentes portes, incluindo municípios do interior.

Diniz, gigante do Cariri, fatura R$ 560 milhões

A rede Diniz Supermercados, de Juazeiro do Norte, declara faturamento acima de R$ 560 milhões em 2025 e projeta chegar a R$ 1 bilhão até 2030. O diretor comercial Davi Luiz Nascimento, disse à rádio O POVO CBN Cariri que este ano passa de R$ 600 milhões. "Nosso objetivo é estar entre os 100 maiores faturamentos do Brasil", afirmou. Hoje, a rede ocupa a 127ª posição nacional. No Ceará, Diniz é a maior rede de supermercados do interior e a sétima maior do Estado. Hoje, sexta-feira, 30, abre a 13ª loja no Cariri. A rede tem lojas em Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha e Missão Velha. Tem 1.200 empregados.

Pagamento de pequenos valores começa hoje

Mais de nove mil pessoas no Ceará vão receber valores de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) a partir de hoje, 30. O pagamento será feito pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) e soma R$ 114.838.003,76 destinados a 9.050 beneficiários no estado. Ao todo, o TRF5 vai liberar R$ 435.276.297,74 em RPVs autuadas no mês de dezembro de 2025, beneficiando 48.452 pessoas em Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Horizontais

8º andar - A Unimed Fortaleza inaugurou o 8º andar do Hospital Unimed Sul. A enfermaria tem 10 leitos para o público adulto de cirurgias eletivas.

Amigos - O Crediamigo Banco do Nordeste aplicou no ano passado R$ 13,42 bilhões, um crescimento de 11,37% em relação a 2024, Inclui o Nordeste e parte de Minas Gerais e do Espírito Santo. É um case nacional. Começou na controversa gestão de Byron Queiroz no BNB.

Contas - A disciplina eletiva "Cidadania e Controle Social das Contas Públicas" está com inscrições abertas para Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) da rede pública do Ceará. O conteúdo é ofertado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) e pode ser escolhido pelo gestor da escola até o dia 10 de fevereiro.

Previne - O Ministério Público do Ceará lança hoje, 30, a nova edição do programa "Previne - Violência nas Escolas, Não!". Desde 2023, estimula a criação de comissões de proteção e prevenção à violência contra a criança e o adolescente em escolas públicas e privadas.



