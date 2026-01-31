Mudança da Câmara e do Centro

Foto: FERNANDA BARROS Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza

O anúncio da nova sede da Câmara Municipal de Fortaleza para uma área central da Cidade é uma boa nova. Mas só em parte. O novo endereço nem muda a Câmara e nem o Centro. A alteração de local é parte do processo. Seja para o Parlamento se aproximar das pessoas seja para o Centro se recuperar de sua degradação. Em boa hora, aliás, nos idos de 2014, a sede da Prefeitura retornou ao Centro, após vexatórias instalações na Serrinha e no Montese.

A ida da Câmara carrega o discurso oficial da revitalização da área central da Cidade, aquele território pelo qual nossa elite (incluindo vereadores) trafega serelepe quando viaja pela Europa. Seja nos bares de Madri e Sevilha, nos cafés de Viena ou numa creperia francesa qualquer. Contudo, nenhum efeito causará apenas a sua ida.

O caso paulistano

Um exemplo afim de mudança de CEP do Poder está a acontecer em São Paulo. Lá, mais complexo. A sede do Governo sai do Palácio dos Bandeirantes, no distante Morumbi, e vai para o Palácio dos Campos Elíseos, na região central da capital. No entorno, uma concessionária construirá os edifícios que abrigarão as secretarias do Estado.

Ao todo, investimentos estão estimados em R$ 5,4 bilhões, como parte do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP).

Centros são no mundo inteiro áreas ricas em história e diversidade cultural. São a cara das cidades. Para o bem e para o mal. Em Fortaleza, terra das oportunidades desperdiçadas, várias foram para as calendas. A principal foi o Centro de Eventos, parido na Água Fria, a contrariar um profundo estudo encomendado e entregue ao Governo estadual. Seria na Praia de Iracema, com efeito direto no Centro.

Boa nova limitada

Boas ideias recentes têm levado vida. É o caso da Pinacoteca do Estado/Estação das Artes e de investimentos privados em função do acerto de revitalizar o Passeio Público. Espera-se o mesmo para a reformada Praça do Ferreira, com seu estatal Cine Teatro São Luiz.

São movimentos importantes, porém, dispersos. A ida da Câmara sem maiores conexões, por ora, é uma boa nova limitada. Excelente como marco da gestão atual e para quem vai alugar o imóvel.

INTENSO

Mercado de academias está focado

O mercado de academias no País está longe de esmorecer. E em Fortaleza tampouco. A praça já viu muita gente fechar quando da expansão da Smart Fit e viu a rede de Edgard Corona suar com a entrada de Selfit (21 unidades hoje no Ceará), Bluefit (duas) e a ascensão da cearense Greenlife - com mais de 20 unidades, foco também no público AB e atuação também em São Paulo. Afora, por exemplo, ver outra cearense, a Ayo, se consolidar no AB e a chegada da Bodytech.

E agora, correndo na esteira entra a F45 Training. Chegou ao Brasil este mês com unidades no Rio de Janeiro (Barra da Tijuca) e São Paulo (Moema). A rede australiana de estúdios funcionais, conhecida por treinos de 45 minutos de alta intensidade, planeja uma expansão intensa. No treino, tem meta de mil unidades no Brasil por meio de franquias.

ELÉTRICOS CHINESES

Chinesa Jetour chega ao Ceará

O Grupo AGP (Agências Peixoto)investe declarados R$ 15 milhões na implantação da nova operação da marca chinesa Jetour. A marca se posiciona no segmento premium elétrico e eletrificado. A diretora do Grupo, Camila Melo, diz que no plano de expansão há a abertura de quatro unidades em 2026 - duas em Fortaleza e duas no Interior - Juazeiro do Norte e Sobral.

A Jetour é uma marca da Chery e esta semana apresentou o terceiro modelo a estrear no País: o Jetour T2. O SUV híbrido plug-in chega às concessionárias a partir de março, com pré-venda iniciada em 1º de fevereiro. Começa em R$ 289.900. É a cara do Land Rover Defender - também vendido pelo AGP no Ceará (Extrema).

CARROS

Cearenses procuram mais os elétricos

As buscas por modelos híbridos e elétricos cresceram 36% no Ceará no ano passado, versus 2024. São dados da Webmotors Autoinsights. Entre todas as buscas por eletrificados no Ceará, 73% foram direcionadas a modelos híbridos, enquanto 27% corresponderam aos elétricos. Os usados foram os mais procurados, com 44,4% mais buscas e visitas com relação a 2024.

Os novos tiveram alta de 19% nas buscas e visitas em relação ao ano anterior. No Brasil, a Anfavea (a associação dos fabricantes) registrou crescimento de 60,8% no número de veículos eletrificados emplacados em 2025.

CÂNCER DE PELE

Ceará com menor proporção, mas tem uns sinais a ver

O Ceará tem a menor taxa de câncer de pele por 100 mil habitantes, com 68,64 casos. O Espírito Santo tem a maior proporção: 139,37. Em 10 anos, o número de casos de câncer de pele se irradiou no Brasil. A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) informa que a quantidade de diagnósticos da doença no País aumentou de 4.237 em 2014 para 72.728 em 2024.

O ex-presidente da SBD, o dermatologista cearense Heitor Gonçalves, pondera que a única razão plausível para a menor proporção no Ceará é a menor notificação. Para a SBD, os índices refletem uma combinação de fatores, incluindo maior exposição solar, predominância de pessoas de pele clara e envelhecimento populacional.

REGRA DO JOGO

O negócio da eficiência energética

Dentro do Programa de Eficiência Energética (PEE) regulado pela Aneel, a cearense 3e Soluções fez em 2025 projetos em comunidades de baixa renda de quatro estados, com 29.353 visitas domiciliares e a substituição de 50.609 lâmpadas e 14.432 geladeiras, reduzindo consumo e conta de luz.

O impacto é direto onde a despesa energética pesa mais: 53% das famílias com renda de até um salário mínimo gastam metade ou mais do orçamento com energia e gás. Os projetos existem porque distribuidoras como Enel e Cemig, por determinação regulatória da Agência Reguladora, a Aneel, devem investir parte da receita operacional em ações de eficiência energética.

Horizontais

Deu carneiro - O restaurante Carneiro do Ordones - Ordones e Ordomar (pai e filho) concluiu a expansão no North Shopping Jóquei, em Fortaleza, com investimento declarado de R$ 3 milhões.

Agroplay - Balneário Camboriú (SC) vai receber no dia 14 de fevereiro o AgroPlay Verão Festival, apresentado como o maior Carnaval Sertanejo do Brasil. Não, você não é obrigado a ir.

Direito - O Centro Universitário 7 de Setembro (Uni7) recebe até 27 de fevereiro inscrições para o mestrado em Direito. Declara-se o único no Ceará com área de estudo focada em Direito Privado - Direitos de Família, Consumidor, Ambiental, Trabalhista, Civil e Empresarial. Dura dois anos e é coordenado pelo juiz federal João Luís Nogueira Matias.

Só elétricos - Passageiros de Brasília e Curitiba já podem selecionar a categoria Uber Electric, para viagens dentro das cidades. Restringe a motoristas que utilizam veículos 100% elétricos. A nova categoria estará disponível inicialmente em áreas delimitadas de cada cidade. Brasília e Curitiba têm há quatro dias.

O Mei - A declaração anual de faturamento de Microempreendedor Individual (MEI), conhecida como DASN-Simei, deve ser entregue até o dia 31 de maio.



