Embraer apresenta o primeiro C-390 Millennium da Força Aérea da Coreia

Foto: EMBRAER- DIVULGAÇÃO Primeira aeronave de transporte militar C-390 Millennium para a Força Aérea da República da Coreia (ROKAF) chegou à fase final de seu processo de montagem

A Embraer anunciou durante o Singapore Airshow que a primeira aeronave de transporte militar C-390 Millennium para a Força Aérea da República da Coreia (ROKAF) chegou à fase final de seu processo de montagem. A aeronave agora seguirá para os voos de produção antes da integração de sistemas específicos para atender aos requisitos da Rokaf.

A empresa descreve como uma marco e um avanço significativo após a seleção do C-390 Millennium pela República da Coreia no processo de licitação pública para o programa Large Transport Aircraft (LTA-II). Éo primeiro cliente do Millennium na Ásia.

"O progresso do primeiro C-390 Millennium da República da Coreia demonstra tanto a eficiência e maturidade da nossa linha de produção quanto a força da nossa parceria com a Administração de Programas de Aquisição de Defesa da Coreia do Sul (DAPA), Rokaf e nossos fornecedores coreanos", disse o presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança. Bosco da Costa Jr.

"Esta aeronave demonstra para a ROKAF suas avançadas capacidades multimissão e toda a sua confiabilidade, respaldadas pela excelência em engenharia da Embraer. Além disso, a cooperação industrial com a Coreia segue avançando e fortalece nossa cadeia global de suprimentos à medida que ampliamos nossa produção de C-390 para apoiar clientes globais".

Sucesso de mercado

Construído e projetado no século XXI, o KC-390 Millennium é a aeronave de transporte militar das mais modernas de sua categoria e pode transportar mais carga útil (26 toneladas) em comparação com outras aeronaves de transporte militar de porte médio, voando mais rápido (470 nós) e mais longe.

Pode realizar uma ampla gama de missões, como transporte e lançamento de carga e tropas, evacuação médica, busca e salvamento (SAR), combate a incêndios e missões humanitárias operando em pistas temporárias ou não pavimentadas.

A aeronave configurada com equipamentos de reabastecimento aéreo (AAR) de instalação rápida pode operar tanto como reabastecedora quanto como receptora. O Millennium é totalmente interoperável dentro do ambiente da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e especialmente adequado para operações de Emprego Ágil de Combate (ACE).

Vários países

Já selecionado pelas forças aéreas do Brasil, Portugal, Hungria, República da Coreia, Holanda, Áustria, República Tcheca, Suécia, República do Uzbequistão, Eslováquia e Lituânia, o KC-390 Millennium é apresentado pela Embraer como referência em capacidade, confiabilidade, versatilidade e desempenho.

Sobre a Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua na Aviação Comercial, Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A empresa projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer serviços e suporte pós-venda aos clientes.

Desde sua fundação em 1969, a Embraer já entregou mais de 9.000 aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando mais de 150 milhões de passageiros anualmente.

A Embraer é uma fabricante líder de jatos comerciais com até 150 assentos e um grande player global em aviação executiva e defesa & segurança. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.