Maioria dos viajantes para Fortaleza no carnaval são homens, diz Azul

A Azul Linhas Aéreas tem uma revelação. A maioria dos viajantes a desembarcar em Fortaleza pela companhia são homens: 56%. A faixa etária entre 35 e 44 anos representa 28% do total de clientes que voam para Fortaleza no Carnaval. Na sequência aparecem os passageiros entre 25 e 34 anos, com 19%, e aqueles com idades entre 45 e 54 anos, que somam 18%. Adolescentes e crianças correspondem a 13%, enquanto os clientes entre 55 e 64 anos representam 10%, e os acima de 65 anos, 6%.

E donde eles vêm? Decolam sobretudo de Recife (PE), Confins (MG), Viracopos (SP), Belém (PA) e Uberlândia (MG). "Os dados mostram que Fortaleza recebe, no período de Carnaval, um fluxo marcado pela maior participação de homens e por um público adulto bem representativo, além de uma diversidade importante de aeroportos de origem. Esse levantamento contribui para a compreensão do perfil dos Clientes que escolhem a capital cearense como destino na folia”, lê o gerente sênior de E-commerce, Performance e CRM da Azul, João Gabriel Ribeiro.

Para atender à alta demanda do feriado, a Azul preparou uma operação especial em Fortaleza entre os dias 12 e 22 de fevereiro, com 46 voos extras e mais de 6,3 mil assentos adicionais.