Doenças raras e desserviços publicados

Foto: Reprodução/vakinha online Eutanásia não é permitida no Brasil, e estudante abriu uma vaquinha online para custear viagem e procedimento na Suíça

A notícia "Brasileira com 'a pior dor do mundo' busca sair do País para fazer eutanásia" foi publicada em uma série de veículos em todo o País, no decorrer da última semana. O POVO também entrou na lista: portal, rádio O POVO CBN e redes sociais repercutiram a informação.

Ao ler um título como esse, há elementos que chamam a atenção e, certamente, estão dentro do que as técnicas de SEO (estratégias usadas para otimizar páginas a serem encontradas nos primeiros resultados das buscas) sugerem: palavras chamativas e tom alarmante.

Na prática, um conteúdo duvidoso. Um dos trechos traz a seguinte informação: "A doença, causada por uma disfunção no nervo trigêmeo (responsável pela sensibilidade no rosto), não tem cura e gera intensas dores na face, similares a um choque ou uma facada.".

Bastou ser compartilhada nas redes sociais do O POVO para os retornos surgirem com maior velocidade. Há opiniões de leitores que afirmaram conviver com a doença há anos e avaliações de médicos.

Uma seguidora comentou: "Eu também sofro com neuralgia do trigêmeo e occipital. Realizei um procedimento cirúrgico no Ceará, com um médico que se especializou na Alemanha. Minhas dores foram reduzidas em 99,9%. Não tenho mais vertigens. E trabalho normalmente (...) Hoje tenho 58 anos. Há 18 anos vivo bem. E hoje tem técnicas mais novas".

O neurocirurgião Lucas Alverne alerta que "da forma como a matéria é apresentada, pode levar o leitor a entender que a doença não tem cura. Isso não é verdade, já que existe uma série de tratamentos possíveis. No caso dela, pode ser que os recursos tenham sido esgotados, mas insisto que do jeito que o texto está escrito pode assustar as pessoas que tenham ou possam apresentar no futuro o diagnóstico. Muitas pessoas têm a doença, a dor é, realmente, desesperadora, mas a enorme maioria das vezes tem tratamento efetivo. Tem cura, sim. É importante não alarmar tanto. Cada caso é um caso".

O material não traz sequer uma declaração de um especialista. Por se tratar de uma doença não tão conhecida, eis um gancho para auxiliar leitores, pacientes e familiares acerca das causas, sintomas e tratamentos.

Aos domingos, O POVO tem páginas voltadas para "Ciência & Saúde", aos sábados, a O POVO CBN veicula um programa dedicado a conteúdos afins e todos os dias o portal mantém um canal para Ciência e outro para Saúde. Fica, portanto, a sugestão de pauta aos editores e produtores.

Em tempo, a partir desse caso, na tarde de sexta-feira, 5, o portal publicou a notícia "Eutanásia: entenda o que é procedimento e onde é permitido". Já para se referir à disfunção no nervo trigêmeo, há um link que leva para um site externo, no caso o do Hospital Israelita Albert Einstein, de São Paulo.

Saúde e violência são, certamente, dois dos assuntos que mais suscitam interesse, pânico e atenção. Sendo assim, que haja cuidado necessário para evitar desserviço e terrorismo. Informações completas são sempre bem-vindas e imprescindíveis, ainda mais em temas tão delicados.

Profissionais multimídias

Foi-se o tempo em que um repórter poderia se identificar como sendo, exclusivamente, do impresso, sendo da rádio ou da TV. Os profissionais são multimídias.

O POVO, arrisco dizer, é o veículo local que apresenta o maior número deles, levando em conta as redações do impresso, portal, rádio, mídias sociais e YouTube do Grupo. Para além da plataforma, multi também para os assuntos a serem cobertos e transmitidos.

Desde a última segunda-feira, 1º de julho, o programa O POVO News, veiculado no YouTube do O POVO, passou a contar com duas edições: uma às 8 horas, apresentado pelo jornalista Ítalo Coriolano, e outra com início às 18 horas, comandado por Marcos Tardin, que se despediu da rádio O POVO CBN, onde apresentava o Debates do POVO.

O preâmbulo é para refletir em que medida a empresa está preparando os profissionais para tais "entradas ao vivo" ou gravadas, considerando que as faculdades de Jornalismo, por muitas das vezes, deixam a desejar nessa formação?

Há uma notória fragilidade de alguns repórteres no ar. É natural, contudo não deveria ser. Afinal, somos um Grupo, que conta com o time nas diversas mídias, porém requer um cuidado tanto na estética quanto na técnica e no domínio ao transmitir as informações.

Para além da notícia

A manchete escolhida para a capa da edição impressa do O POVO da última quarta-feira, 3, foi o anúncio de novas creches no Estado: "Anúncio do MEC. Ceará receberá 57 novas creches".

O comunicado havia sido feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana, em solenidade no Centro de Eventos do Ceará, na terça-feira, 2 de julho. Não há dúvida de que é um dado positivo, entretanto a matéria de um pouco mais de meia página, na editoria de Cidades, não trazia nada além da notícia que desde o dia anterior já havia chegado aos leitores, exceto as falas de representantes da educação de três municípios contemplados em uma coordenada.

A propósito, o texto principal informa que "mais outros 21 municípios vão receber, posteriormente, a liberação dos recursos para a construção de mais unidades nas demais regiões". Quais? A Capital será contemplada?

A cobertura rendeu, ainda, material para as páginas de Política, também com foto do ministro na solenidade, mas com foco voltado para as eleições de outubro próximo.

Espera-se que as manchetes apresentem dados inéditos e relevantes. Relevância a notícia tem, no entanto, o que O POVO trouxe além? O próprio Governo do Estado já havia divulgado o fato no dia anterior. O release estava disponibilizado no site oficial do Governo desde o início da tarde de terça-feira, um dia antes.

Onde estão as análises? Esse é um dos principais diferenciais esperados de uma edição impressa.