Tragédia em segundo plano

Foto: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP Acidente com avião da Voepass em Vinhedo, São Paulo, deixou 62 pessoas mortas

Na abertura do programa Debates do POVO, da O POVO CBN, como parte do roteiro, o âncora pergunta aos debatedores convidados qual seria a manchete do dia na sua opinião. Já no O POVO News, no YouTube, do O POVO, o apresentador exibe as capas dos principais portais do País.

E para você, leitor, qual seria a manchete principal da edição impressa de sábado, 10, na sua opinião? Vale lembrar que no dia anterior, na sexta-feira, dia 9, um avião caiu vitimando fatalmente 62 pessoas.

De forma direta, a capa da edição impressa pode ser dividida entre primeira e segunda dobra e/ou dobra de cima e dobra de baixo. Repito: para você, leitor, qual seria o assunto a ocupar a primeira dobra desse sábado, 10? Aliás, qual seria o assunto a ocupar a página inteira?

Eu diria que nada é mais relevante que um acidente que deixou 62 famílias sem seus entes queridos. Pois bem, a capa da edição de ontem, 10, do O POVO ficou dividida entre notícias bem distintas.

A escolha foi destacar as conquistas de medalhas olímpicas no vôlei de praia, na canoagem e no atletismo. Sem dúvida, fatos a serem celebrados, mas, diante do episódio chocante como a queda da aeronave ATR 72, da Voepass Linhas Aéreas, em São Paulo, nada mais teria importância maior.

O acidente foi assunto da dobra inferior com os dizeres: "Tragédia em São Paulo: Quatro cearenses estão entre as vítimas da queda de avião". O abre (texto abaixo da manchete) complementa: "A aeronave da empresa Voepass seguia de Cascavel (PR) para Guarulhos, em São Paulo, com 61 pessoas a bordo e caiu em Vinhedo, interior paulista. Não há sobreviventes". O número de mortes só viria a ser atualizado na manhã de sábado, 10.

Wlisses Oliveira e Regicláudio Freitas, sócios de uma empresa de construção em Limoeiro do Norte; e Raphael Bohne e Thiago Almeida Paula são os cearenses mortos na catástrofe.

A cobertura sobre o desastre foi publicada na página 14 de Cidades, trazendo informações sobre os quatro cearenses que estavam no voo, depoimento de amigos de uma das vítimas e registro de uma entrevista veiculada na O POVO CBN com um especialista graduado em Engenharia Aeronáutica.

O estranhamento também foi compartilhado pela integrante do Conselho de Leitores 2024, a professora Marilene Pinheiro: "Achei bem estranha a opção de colocar as fotos com pessoas bem alegres (com razão), mostrando suas conquistas e a manchete logo abaixo sem fotos remetendo à tragédia".

De fato, uma tamanha contradição e falta de sensibilidade. A dualidade faz parte do Jornalismo: alegrias x tristezas, notícias boas x notícias ruins, conquistas x derrotas. Entretanto, cabe avaliar o que é predominante e o que seria de mais significativo para os leitores.

A cobertura da Olimpíada

Após quase 20 dias intensos de competições, a Olimpíada de Paris 2024 chega ao fim neste domingo, 11 de agosto.

Para além das disputas nos tatames, quadras, campos, pistas e outros cenários franceses, o evento rende notícias não somente nas páginas de Esportes, mas nas demais editorias: Economia, Política, Divirta-se, Ciência & Saúde, Vida & Arte e Comportamento.

Vide a variedade de assuntos pautados e trabalhados antes mesmo da cerimônia de abertura dos Jogos. Poluição do Rio Sena, a relevância da saúde mental dos atletas, a qualidade dos uniformes, a isenção de imposto sobre prêmios pagos a atletas olímpicos, a expulsão de atleta, o programa Bolsa Atleta, a polêmica em performance artística na cerimônia de abertura e os testes de gênero foram alguns dos temas presentes na cobertura.

No impresso, foi exceção o dia em que O POVO não trouxe chamada na capa para as competições. Charges, artigos, colunas, reportagem de página dupla de Economia, notícias nas páginas da Farol, OP+ e, obviamente, Esportes foram publicados tendo como mote as provas.

Parte dos conteúdos foi oriunda de agências de notícias. No entanto, O POVO contou com um correspondente em Paris. O jornalista Victor Pereira produziu material para as plataformas do Grupo, incluindo portal, rádio O POVO CBN, YouTube e impresso. O pernambucano havia atuado como correspondente O POVO também na Copa do Mundo de 2022.

O portal O POVO manteve um espaço na home dedicado à Olimpíada e os perfis O POVO e Esportes O POVO no Instagram trouxeram atualizações constantes.

A conselheira Marilene Pinheiro elogiou: "O perfil do Esportes O POVO está de parabéns pela agilidade que vem publicando as notícias dos jogos olímpicos no Instagram. Parece em tempo real, muito bom mesmo".

A cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos está prevista para ocorrer hoje, 11 de agosto, às 16 horas, horário de Brasília.

Que venham os Jogos Paralímpicos Paris 2024, de 28 de agosto a 8 de setembro de 2024, que reunirá 4.400 atletas paralímpicos do mundo.