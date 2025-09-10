McLaren: a única equipe com pilotos que não querem ser campeões

Foto: PHILIPPE LOPEZ / AFP Lando Norris e Oscar Piastri, pilotos da McLaren

GP da Itália. Eu tinha tantas coisas a ser ditas e analisadas. Casa da Ferrari, que não está indo para lugar nenhum. O bom resultado de Gabriel Bortoleto, apesar (de novo) da estratégia da Sauber. Max Verstappen ter voltado a ganhar, ainda mais sem um carro dominante. O novo recorde de volta mais rápida da história da Fórmula 1. Mas as cenas da parte final da corrida ofuscaram o plano.

Ouso dizer que apenas o torcedor mais laranja da McLaren conseguiu compreender a decisão da equipe de trocar, nas voltas finais, Oscar Piastri e Lando Norris de posição. O inglês passou a corrida quase toda à frente de seu companheiro de equipe, que esperava uma bandeira vermelha ou um safety car para beneficiar seus pilotos, últimos a irem para o box. Piastri foi primeiro, depois Norris foi chamado, mas a equipe fez uma parada lenta. O australiano tomou a frente na pista, mas logo escutou no rádio: “Vamos trocar de posição”.

Com pouca, ou quase nenhuma reclamação, a troca foi feita. Isso. A equipe abriu o rádio e pediu que o líder do campeonato deixasse passar o principal concorrente à taça. Em que mundo isso seria aceitável? Tanto a equipe pedir isso como o piloto aceitar. É possível questionar que a McLaren já fez isso, no ano passado, quando os dois fizeram o contrário e Piastri teve sua primeira vitória na categoria. Mas o cenário é diferente.

Agora, a McLaren tem mais de 300 pontos de diferença para a Ferrari, a segunda colocada no Campeonato de Construtores. Piastri e Norris estão em uma disputa direta pelo título e, na corrida, a Ferrari de Charles Leclerc não mostrava sinais que entraria na briga pelo terceiro lugar. A troca de 2024, criticada em outra coluna, mostra não só os erros da equipe, mas expõe que nem Piastri, nem Norris parecem ter o sangue de querer ser campeões. Se têm, não demonstram.

Em disputas de companheiros, é verdade que equipes já sofreram, mas foi possível ver a Fórmula 1 em sua versão mais fervorosa. Rosberg x Hamilton? Senna x Prost? Agora esqueça. A nova é pedir que os pilotos troquem de lugar, por um erro no box, e, melhor ainda, veja uma troca sem reclamação. A Mclaren argumenta que foi o melhor pela equipe, em um tom do que seria justo. Justo? Não, o que não é justo é quem acompanha F1 ter de ver uma batalha pelo título assim.

Quem quer ganhar? Aparentemente ninguém, é a batata quente de ter o nome do hall dos vencedores.