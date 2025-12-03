Norris, Verstappen e Piastri: quem vai levar o título da F1 2025?

Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP e JOHN THYS / AFP e Giuseppe CACACE / AFP Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen disputam título

A Fórmula 1 chega a sua última etapa com um campeonato aberto, com três pilotos na disputa, como há 15 anos não se via. Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri têm chances matemáticas de ganhar o título, uma frase que nem se longe se esperava em meados da temporada.

O desempenho dos carros da McLaren fundaram a expectativa de que seria um replay de uma disputa entre companheiros de equipe. Dois jovens pilotos buscando o primeiro título. A má fase da Red Bull ajudou na narrativa: Verstappen chegou a ficar 104 pontos atrás na época do GP da Holanda.

Erros dos pilotos da McLaren, e da própria equipe, além da resiliência da Red Bull de não desistir e seguir melhorando o carro, colocaram o cenário que veremos domingo. A equipe britânica teve todas as cartas para “matar” o campeonato, mas, com a dupla desclassificação em Las Vegas, e a lambança de estratégia no Catar, a equipe pode ver Verstappen levantar o título em uma arrancada apoteótica. O líder que perdeu espaço, mas nunca desistiu e voltou ao topo.

As combinações são as seguintes. O holandês precisa vencer e torcer que Norris não suba ao pódio. Em segundo, ele precisaria que Norris chegasse em oitavo e que Piastri chegasse em terceiro ou menos. Em terceiro, precisaria de um péssimo resultado de Norris e que Piatri não ganhasse a corrida. O cenário é mais desfavorável para o piloto da Red Bull porque qualquer lugar entre os primeiros lugares leva ao título para o britânico.

Este é o cenário mais provável. Ano passado, o piloto da McLaren dominou o GP de Abu Dhabi e o carro dá sinais de ter força para ficar entre os três mais rápidos. O ano foi de pódios e mais pódios para Norris. Foram apenas três quartos lugares (Arábia Saudita, Canadá e Catar), um sétimo no Azerbaijão e ficou de fora em outras duas etapas. No restante da temporada, todos foram pódios para ele. Em um esporte imprevisível, claro, tudo pode acontecer, mas o caminho mais fácil ficou para a Norris. Para Piastri, ficou a vida mais complicada, primeiro ou segundo torcendo para posições baixas de Norris.

Além do desempenho dos carros e de estratégias, fica pergunta: quem merece ganhar? Os três têm pontos para suas narrativas. Verstappen seria o líder voltando ao topo após não desistir, enquanto para Norris seriam os louros de acreditar em um planejamento a longo prazo. Já para Piastri, seria o ápice de jovem carreira, um reencontro dele com acreditar em si mesmo. Com tudo aberto, para quem vai sua torcida?