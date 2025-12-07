Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP Lando Norris é o campeão da Fórmula 1 de 2025

A Fórmula 1 conheceu seu novo campeão neste domingo, 7. A arrancada final de Max Verstappen e da Red Bull não conseguiu superar a superioridade do carro da McLaren e os resultados prévios que o piloto número 4 fez ao longo da temporada. A diferença foi pequena: apenas dois pontos separaram o primeiro título de Norris e o penta de Verstappen, 423 contra 421.

Na corrida, Norris precisava chegar ao pódio, mas, para Verstappen, o cenário era mais difícil, porque, além de ganhar, precisava que o adversário fosse superado e chegasse em quarto. O holandês fez sua parte, mas, no fim, teve de contar contar com outros e até chegou a perguntar no rádio, em expectativa, se Charles Leclerc iria conseguir passar Norris. Esperar algo da Ferrari em um ano tão ruim da Scuderia era esperar um milagre. Não deu. E também não deu para Oscar Piastri que viu o título escorrer de suas mãos após liderar o campeonato por tantas etapas.

O que foi a temporada 2025?

As 24 etapas são como um quebra-cabeça que agora está montado. Todos cometeram erros, assim como tiveram seus acertos e tudo isso compõe a foto final, o retrato deste momento. Dois pontos garantiram essa vitória e isso poderia apontar para a troca da McLaren na Itália, tão criticada, que garantiu três pontos para Norris. O cenário não é tão óbvio, pois três pontos não seriam suficientes para conter a guinada da Red Bull na segunda metade do campeonato.

Norris foi consistente, coisa que, em seus sete anos na Fórmula 1, não tinha sido. Em 2025, deixou de subir ao pódio apenas seis vezes e, nas vezes que não subiu, só não pontuou em três. Priorizou evitar punições e situações arriscadas que o tirariam da prova, embora tenha tido um toque com Piastri no Canadá. Vestappen precisava beirar a perfeição para remar contra a maré, mas, na Espanha, por exemplo, irritado, provocou uma colisão com toques de drama com George Russell, foi punido com 10 segundos e somou apenas um ponto.

Em um esporte que valoriza o agressivo, o arriscado, o “encontrar os gaps”, Norris foi quase paciente. Com o carro mais rápido do grid, confiou no que tinha, fez poles e tentou minimizar suas falhas, embora ainda pecasse em largadas e primeiras voltas. Neste GP de Abu Dhabi, começou em segundo, mas foi ultrapassado por Piastri, e assim terminou a corrida.

Outra McLaren

Mas a constância prevaleceu. E isso talvez seja a cereja do bolo. Quando chegou à McLaren em 2019, a equipe vivia tempos difíceis. No ano anterior, a equipe tinha terminado em sexto no campeonato com apenas 62 pontos, o que já era um salto de 2017, quando foi penúltimo com apenas 30 pontos. Foi um longo caminho para reencontrar o carro e a própria equipe.

O nome na seleta prateleira

É provável que Norris seja um daqueles pilotos de um título só. Ele mesmo não perece ligar para a alcunha: a temporada foi um jogo de batata quente entre os pilotos da McLaren. Mas, embora diga que o mais importante era curtir a vida e que o título era a prioridade número 2, o choro da vitória é a marca que deixar seu nome na lista de vencedores importa.

À Vogue, ele disse que a previsão, daqui a 30 anos, era estar aposentado, sentado no sofá com os filhos correndo e que, em 100 anos, talvez ninguém lembrasse do que ele fez. Os detalhes talvez se percam no tempo. Mas mesmo que seja apenas uma vez, na reprise, o nome Lando Norris estará lá na prateleira de campeão da Fórmula 1.

