O Estado que mata e esculacha

Não há outra emoção para descrever o que senti diante dos efeitos da operação policial no Rio de Janeiro além do extremo choque. A violência exposta dos corpos enfileirados em praça pública, a dor das mulheres no reconhecimento coletivo, em condições indignas, dos cadáveres de seus familiares. Também o choque diante de muitas manifestações banalizando a morte de uma centena de pessoas como um efeito colateral possível de uma operação policial. Quem aplaude uma matança?



Há muito para refletir. O Estado não tem autorização para matar. No Brasil, a pena máxima é a de encarceramento após um processo judicial em que deve ser assegurada a ampla defesa. O pior, mais perverso e irrecuperável infrator tem esse direito por uma razão fácil de ser compreendida: o Estado não pode se converter em assassino, praticando a mesma vilania de quem ele precisa apenar.

É sinal de ingenuidade ou muita ignorância pressupor, sem investigação, que as dezenas de pessoas alvejadas, esfaqueadas e decapitadas tenham sido mortas por resistir. Decapitar alguém é ação que exige tempo, esforço físico e colaboração - especialmente num contexto extremo de operação policial. Se as pessoas foram mortas em circunstância onde era possível evitar o resultado morte, o Estado praticou um crime e deve ser responsabilizado por isso.



O segundo ponto que gostaria de trazer aqui é ético e humanitário. Por que nos tornamos uma sociedade que hierarquiza o valor das pessoas? Que as diferencia entre os facilmente matáveis e aqueles que são dignos de luto? A dor da mãe do policial morto é a mesma dor da mãe do traficante com as vísceras expostas na praça: choram por um ser humano que se foi violentamente, precocemente. Toda morte violenta deve ser lamentada, seja de quem for, porque ela revela nossa falência enquanto sociedade, enquanto grupo.



A frieza e o sadismo dos que comemoraram o resultado mortífero dessa operação só revela o quanto estamos distantes dos ensinamentos do cristianismo. Muitos dos que aplaudem carregam no peito uma cruz ou vão ao culto aos domingos para pedir a benção divina. E, no entanto, são incapazes de compreender esse princípio moral básico que deveria nortear a ação de todo cristão: cada ser humano guarda uma dignidade, tem direito à vida, tem direito ao mínimo para existir.



Operações policiais violentas são sabidamente ineficazes para neutralizar o crime organizado. Uma rede complexa se combate com inteligência e asfixia financeira, não com balas. A mão de obra barata do tráfico abatida brutalmente pela polícia pode, numa lógica perversa, ser substituída com rapidez. Já o crime organizado permanece e se infiltra nos escritórios bem climatizados do mercado de valores e da república.