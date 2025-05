Borbulhas da entrada à sobremesa

Foto: divulgação Brut Terroir XXVII

Eu começo a coluna de hoje com a seguinte pergunta: você já harmonizou uma refeição inteira somente com espumantes, do welcome drink à sobremesa? Se a resposta foi "ainda não", fica aqui comigo, porque vou te convidar a expandir esse olhar "borbulhante" e descobrir que é possível fazer um jantar completo só com espumantes. E não, não falta sabor, complexidade ou intensidade.

Welcome drink com frescor e estilo

Não sei você, mas eu amo receber meus convidados com um belo welcome drink, especialmente algo com efeito "eita, que legal, não conhecia". ( risos). Chandon Garden Spritz é uma escolha muito interessante. Pronto para servir, combina o espumante Chandon Brut com um toque de bitter de laranja, elaborado artesanalmente com laranjas 100% orgânicas, ervas e especiarias.

E para quem ama essa onda "fitness" aqui vai mais uma vantagem: possui metade do açúcar de qualquer outro Spritz. Sem aroma artificial e sem corante. Perfeito para "abrir o apetite". Dica: Sirva em uma taça grande com três pedras de gelo, sim vai gelo, adicione um ramo de alecrim e uma rodela de laranja.

Diga-me se não é o drink perfeito para o calor de Fortaleza? Mas se você estiver no friozinho de Guaramiranga, adicione uma unidade de canela em pau e uma rodela de laranja, para uma versão mais invernal.

Entradas com Amitié Brut

Seguindo para as entradinhas, o Amitié Brut é um coringa elegante: cítrico, com notas de frutas brancas e uma acidez equilibrada. Ele vai muito bem com tartare de atum, carpaccio ou saladas com frutas e nozes, queijinhos e, claro, aquelas "friturinhas", como bolinho de bacalhau, croquetes... A acidez prepara seu paladar para a próxima garfada, trazendo leveza, frescor e sofisticação ao início do jantar.

Para pratos principais com uma dupla de respeito: Luiz Argenta BRrut Terroir XXVII e Chandon Excellence Rosé.

Vai servir pratos com frutos do mar, peixes, uma paella, quem sabe? Luiz Argenta Brut Terroir XXVII, elaborado pelo método tradicional, com seis meses de maturação, agradável e equilibrado, com excelente estrutura e acidez. Perfeito para harmonizar com uma infinidade de pratos.

Chandon Excellence Rosé: persistente, evoluído e potente, de coloração encantadora e notas de frutas vermelhas, é ideal para carnes mais intensas, como um magret de pato ou até churrasco. Sim , eu amo churrasco com um Rosé! O rótulo traz frescor que ressalta os sabores defumados e gordurosos dos carnes, tornando a experiência mais leve e aromática, mas tem estrutura para "aguentar" o peso das carnes.

Vai apreciar algum prato apimentado? Minha escolha é sempre um espumante demi-sec, afinal, ele tem de equilibrar a picância e a intensidade dos sabores. O açúcar residual do demi-sec, que é menor do que em espumantes doces, mas maior do que em espumantes bruts, ajuda a contrabalançar a ardência da pimenta, tornando a experiência mais agradável. As "borbulhas" também contribuem para uma sensação de frescor e ajudam a dissipar a sensação de calor.

Final e doce com Moscatel

Você harmoniza sobremesa e vinho? Se sua resposta for não, eu só te peço: faça isso a partir de hoje! E mais uma vez espumante brilha na sobremesa. O Moscatel, com sua doçura equilibrada e perfil aromático floral e frutado, é perfeito com uma Pavlova de frutas amarelas ou uma panna cotta com calda de maracujá a doçura e acidez do espumante equilibram a sobremesa sem sobrecarregar o paladar.

Já o Moscatel Rosé é pura poesia para acompanhar mousse de frutas vermelhas ou cheesecake de framboesa. As notas delicadas e a leveza do rosé destacam a fruta da sobremesa, criando um fechamento "romântico" e refrescante para a refeição.

Borbulhas para todas as horas

Fazer um jantar inteiro com espumantes não é apenas possível, mas também trata-se de uma celebração dos sentidos. Das notas cítricas aos toques florais, das entradas ao churrasco, passando pela sobremesa: o espumante mostra sua versatilidade com graça e sabor. Basta escolher o rótulo certo e se entregar à experiência.

Então, na próxima vez que pensar em harmonizar seu jantar, não deixe as borbulhas para o brinde final. Sirva espumante do início ao fim — seu paladar (e seus convidados) vão agradecer.